На один день: куда съездить с детьми на майские праздники

Длинные майские выходные можно провести не только на даче, но и в поездке всей семьей. Причем для этого совершенно необязательно бронировать билеты и отели –можно справиться за один день! Вместе с экспертами сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip мы составили список мест в паре часов езды от Москвы, где можно отлично провести время с детьми.

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Ферма «Российские альпаки». Московская область, деревня Походкино

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Как добраться. Удобнее всего ехать на машине — около 100 км (примерно полтора часа). На общественном транспорте: от метро «Алтуфьево» садитесь в маршрутку №270 и выходите на конечной остановке «Поселок дома отдыха Горки», а оттуда пешком около 20 минут.

Что посмотреть. В подмосковной деревне Походкино находится уникальная частная ферма, где с 2017 года живут южноамериканские альпаки — симпатичные лохматые зверьки, которые свободно гуляют по огромным вольерам и выпрашивают у посетителей угощения. У каждой альпаки есть имя и краткое описание на сайте: можно познакомиться с голубоглазым блондином Чарли или четырехцветной Викторией. Еще тут живут ламы, верблюдица Марго, коза, овца и смешные шотландские коровы с длинными рыжими челками.

Посетить ферму можно только по предварительной записи, так что, если хотите отправиться в гости к альпакам на майские праздники, забронируйте заранее место на сайте. На экскурсии вы погуляете по территории, познакомитесь с животными и даже сможете их покормить, а гид расскажет об истории альпак, особенностях ухода за ними, а также о работе фермерского хозяйства. Вся программа рассчитана на полтора-два часа.

Взрослый билет на посещение в группе (до 40 человек) стоит 1 500 рублей, детский — 500. Можно забронировать и индивидуальную экскурсию, она обойдется в 8 000 рублей за группу до 8 человек.

Усадьба «Ясная Поляна». Тульская область

Как добраться. от Москвы до Тулы 183 км по трассе М2, на машине можно доехать меньше, чем за три часа. Кроме того, с Курского вокзала ежедневно отходит несколько поездов и электричек, а на скоростной «Ласточке» можно добраться за два часа. Цены на билет в одну сторону начинаются от 738 рублей.

Что посмотреть. В самом городе и его окрестностях несколько точек, которые будут интересны и детям, и взрослым. Знакомство с Тулой стоит начать с местного Кремля и набережной у его стен (чтобы ничего не пропустить, лучше взять экскурсию). Хорошим вариантом знакомства с историей этого места будет часовой детский квест. Потом купите в сувенирных магазинах тульских пряников или пастилы, и отправляйтесь гулять вдоль старицы реки Улы — там есть несколько хороших детских площадок.

Отлично можно провести время в новом арт-квартале «Искра»: там периодически устраивают бесплатные концерты, выставки и кинофестивали под открытым небом. На территории также есть кафе и рестораны, где можно вкусно пообедать.

Детям постарше будет интересно в творческом индустриальном кластере «Октава», где работает интерактивный Музей станка. Можно посетить мультимедийную экскурсию «Тула — мастерская России» или детский проект «Экскурсия Станочка и Шпинделя» (экскурсоводами станут нейросеть «Снегирь» и Маша Роботова). В зале на первом этаже регулярно проводят лекции и спектакли, а еще в здании есть приятная кофейня.

За красивыми видами отправляйтесь в окрестности города: вблизи деревни Кондуки находится уникальное место под названием Романцевские горы. Бывшие карьеры сегодня заполнены водой, которая в ясную погоду удивляет ярко-голубым цветом. А по песчаным дюнам вокруг катаются на сэндбордах.

Еще одна классная локация в Тульской области — комплекс «Золотой город». Вообще это отель, но можно и просто приехать сюда на несколько часов, чтобы ненадолго очутиться в почти настоящем Китае. На территории есть трехуровневая башня, украшенная затейливой резьбой, буддистский храм, несколько чайных комнат, беседки и фонтаны. А в ресторане подают традиционные блюда восточной кухни.

И, конечно, Тульская область неразрывно связана с именем Льва Николаевича Толстого. Именно тут, в Ясной Поляне, находится его фамильное имение и одноименный музей. А в начале мая, когда в саду расцветают яблони — некоторые из деревьев, кстати, застали великого писателя — тут становится по-настоящему сказочно. С детьми можно покататься по территории имения на повозке, запряженной лошадью, или посетить одну из экскурсий, которые проводят местные гиды.

Конный парк «Русь». Московская область, деревня Орлово

Как добраться. Парк расположен на юго-востоке Московской области по Каширскому шоссе (недалеко от МКАД). На машине можно доехать максимум за час. На общественном транспорте: от станции метро «Домодедово» ходит автобус или маршрутка №367, вам нужна остановка по требованию «Деревня Орлово». Время в пути составит около 20 минут.

Что посмотреть. В этом огромном парке можно увидеть лошадей и пони, погулять, пообщаться с животными в контактном зоопарке и покататься на аттракционах. В общем, отлично провести выходной день с детьми.

Конечно, главное тут — спорт. Это место было популярным конным клубом, и сегодня в парке регулярно тренируются профессионалы (даже есть услуги иппотерапии). Если вы еще никогда не сидели в седле, можно взять урок с инструктором. 20-минутная прогулка верхом обойдется в 1900 рублей. Малышей катают на пони. Площадка работает ежедневно с 9:00 до 21:00.

Кроме того, в парке есть живой уголок, где обитают козы, овцы, коровы и даже еноты. Со многими местными обитателями можно пообщаться в контактной фотозоне. Билет сюда нужно заранее приобрести в кассе на входе (взрослый обойдется в 150 рублей, а детский — в 100 рублей).

По всей территории парка расположены необычные скульптуры лошадей, выполненные в разных техниках — на некоторые можно даже залезть и сделать эффектные фото. Наибольшей популярностью у гостей пользуется «Конь в пальто», который очень нравится детям.

Недалеко работает парк аттракционов, где есть различные карусели, автодром, веревочный городок и батутный комплекс. Билет туда стоит 150 рублей.

Веревочный парк «Пешки парк». Московская область, деревня Пешки

Как добраться. На машине по Ленинградскому шоссе в сторону Солнечногорска. Парк находится в 37 км от МКАД, путь займет меньше часа. На общественном транспорте можно доехать от метро «Водный стадион» (автобус №437, остановка «Пешки», далее на такси) или на электричке от Ленинградского вокзала до станции «Подсолнечная» и дальше снова на такси. По выходным из Солнечногорска с остановки на улице Красной в 11:00 в парк отправляется бесплатный автобус (обратно он отбывает в 18:00).

Что посмотреть. В окрестностях Солнечногорска расположен самый большой в Московской области веревочный парк под открытым небом. Это идеальное место для тех, кто хочет провести время активно: можно пройти один из маршрутов, прокатиться на троллее, полазать на скалодроме или покачаться на гигантских качелях с амплитудой 24 метра.

Любителям высоты доступно целых 8 трасс различной сложности, расположенных на высоте от 1,5 до 6 метров. Есть и специальный маршрут для экстремалов — 15 метров от земли! А для малышей — трассы с непрерывной страховкой.

Из других развлечений — тир, большой батут и новое поле для мини-гольфа, которое открылось только в прошлом сезоне. С малышами можно поиграть на детской площадке. После всех активностей перекусите в кафе или арендуйте беседку в зоне барбекю и самостоятельно пожарьте шашлык.

Взрослый билет в парк в выходные стоит 1900 рублей, детский — 1500 рублей. В стоимость включены все трассы. Проходить их могут дети ростом от 120 см. За катание на гигантских качелях, посещение скалодрома или тира нужно заплатить по 500 рублей, а 15 минут на батуте стоят 150 рублей. Парк работает с 10:00 до 20:00 без выходных.

Парк птиц «Воробьи». Калужская область

Как добраться. На машине нужно ехать до села Совход «Победа», расположенного в 75 км от МКАД по Калужскому шоссе. В зависимости от пробок можно потратить на дорогу до двух часов.

Что посмотреть. В Калужской области находится самый большой в России парк птиц. На территории обитает более двух тысяч видов пернатых со всего мира, от обычных кур до розовых фламинго. А еще ламы, альпаки, верблюды, ящерицы, змеи и даже рыбы. Узнать подробнее об обитателях можно на официальном сайте.

В 2005 году этот парк начался с частной коллекции попугаев (кстати, их до сих пор разводят и иногда продают птенцов), к которым со временем добавились другие экзотические виды птиц. Потом хозяева решили завести тут настоящий зоопарк и даже расширили территорию: сегодня парк поделен на два участка с отдельными входами. И если на одной расположены в основном вольеры и несколько крытых павильонов, то на второй разбит настоящий ландшафтный парк с кафе и зонами отдыха. Рекомендуем посетить обе части.

Для детей предусмотрены развлечения: можно покататься на лошади или пони, пообщаться с животными на мини-ферме и поиграть на детской площадке. А взрослых может заинтересовать рыбалка на расположенном рядом пруду.

Входной билет в парк птиц по выходным и праздникам стоит 600 рублей для взрослых и 150 для школьников. Дети младше 7 лет проходят с родителями бесплатно. Если хотите посетить еще и вторую территорию (парк камней), нужно будет приобрести билеты за 400 и 150 рублей соответственно.

Парк-музей «Этномир»

Как добраться. На машине по Киевскому или Калужскому шоссе. Сначала ехать до Балабаново, а после по навигатору до самого парка. В пути проведете около двух часов. На общественном транспорте путь будет чуть сложнее: сперва на электричке до Балабаново (полтора часа), потом на такси до «Этномира» (30 минут).

Что посмотреть. Комплекс «Этномир» — отличный шанс отправиться в путешествие, не выезжая за пределы России. Огромная территория парка (140 гектаров) разбита на зоны, относящиеся к разным частям света. Тут можно оказаться ненадолго в Индии и Непале, посетить древнерусское подворье, побывать на Крайнем Севере и в Сибири. В каждом этнодворе рекомендуем сходить в тематический музей и посмотреть на архитектуру этих мест, а также поучаствовать в мастер-классе, пообедать в кафе и приобрести сувениры.

Еще на территории есть дино-парк, огромный лесной лабиринт, котодом, вольер с хаски, мини-ферма и даже дом-перевертыш (до него, правда, придется доехать через поле на отдельном автобусе). Тут регулярно проходят концерты и различные мероприятия, поэтому следите за календарем на сайте. Входной билет в парк стоит 800 рублей для взрослых и 400 для детей старше семи лет (детям младше — бесплатно). Посещение некоторых объектов на территории «Этномира» также платное — например, экскурсия в вольер хаски обойдется в 300 рублей, билет в котодом — 150 рублей, а в парк динозавров — 600 рублей.