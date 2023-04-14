Туристы перечислили среди минусов Сочи неадекватные цены, тесный аэропорт

Город каждый год возглавляет российские рейтинги самых популярных мест отдыха. Правда, туристам там нравится не всё. Они жалуются на арендодателей, которые внезапно могут сдать квартиру другим жильцам, галечные пляжи и неадекватные качеству услуг цены. Блог «Тонкости туризма» собрал главные претензии, которые туристы предъявляют всероссийской здравнице.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Тесный аэропорт

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Главная претензия к сочинскому аэропорту очень проста — в нём слишком мало сидений. По словам туристов, в высокий сезон аэропорт просто перегружен.

Галечные пляжи

Большинство пляжей в Сочи — галечные, причем «калибр» у этой гальки весьма неоднородный, поэтому лежать на полотенце на пляже не очень удобно. Да и ходить к воде тяжеловато.

Грязное море

Прозрачная вода в море в Сочи далеко не везде. Кроме того, туристы жалуются на медуз, мутную воду и ротавирус, который можно в ней подцепить.

Некоторые гости описывали, как прямо в море или в стекающие в него речки сбрасывают отходы, в том числе канализационные стоки.

Дикие цены

Главные претензии к городу — невозможно высокие цены. Во-первых, речь о самих турах, которые стоят слишком дорого. По мнению туристов, отдых в таком же по уровню отеле в Анталье обойдется на 30 000–50 000 рублей дешевле. При этом в Анталье будут «всё включено» и анимация, что в Сочи пока большая редкость.

Во-вторых, в высокий сезон в Сочи очень дорого всё, что хоть как-то связано с туризмом. Лежаки на пляже стоят 700 рублей с человека, катание на водных тюбах — 1500–2000 рублей, бокал вина в кафе на набережной — от 500 рублей.

Кроме того, часто цены не соответствуют качеству. Например, в частном секторе совсем нет удобств и плохая звукоизоляция. В отелях к клиенту равнодушны, в кафе невкусно. Зато везде дорого.

Ненадёжные арендодатели

Владельцы частных домов могут просто взять и сорвать договорённость — например, сдать забронированную комнату тому, кто заплатил больше, или внезапно заявить, что стоимость комнаты увеличена. Ещё владельцы жилья любят выставить на сайте не соответствующие действительности фотографии или вообще увезти не в тот дом, о котором изначально договаривались.

Хамство

Туристы жалуются, что в Сочи принято говорить «ты» всем, не глядя на возраст, закатывать глаза на справедливые замечания, общаться на повышенных тонах.

Стаи собак

Стаи бродячих собак — одна из серьёзных проблем города. Особенно много их в частном секторе, но также собаки встречаются и на пляжах. Туристы нередко подкармливают псов, но сами же потом могут от них пострадать.

Всё неудобно