Цены на отдых в некогда бюджетных отелях Сочи удивили туристов

В закрытом телеграм-канале для экспертов турбизнеса «Крыша ТурДома В2В» турагенты обсуждают цены на отдых в отелях Сочи, которые некогда считались бюджетными вариантами. В частности, 10 ночей в семейном квартале «Бархатных сезонов» на двоих взрослых и двоих детей (4 и 7 лет) с заездом 17 июля обойдутся в 175 тыс. руб. Питание не включено в стоимость. Если добавить завтраки, обеды и ужины, то стоимость вырастет до 246,5 тыс. руб.

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При этом свободных вариантов для такого размещения на сайте гостиницы на указанный период времени осталось немного. В «Семейном квартале» предлагают забронировать лишь 2-комнатный стандарт, в екатерининском тоже доступен лишь номер аналогичной категории, правда, на 10 тыс. руб. дороже. В прошлом году в июле в «Бархатных сезонах» можно было отдохнуть вдвоем 8 дней за 70 тыс. руб. Некоторые турагенты отмечают, что на грядущее лето не предлагают своим туристам этот комплекс, цены на размещение в котором они считают неоправданно высокими.

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Приблизительно такая же реакция у туристов на отдых в отеле «Сочи Парк», который после завершения контракта с Библио-Глобусом провел реновацию и повысил цены. Если раньше гостиница была одной из самых бюджетных в Сочи и иногда можно было найти варианты в пределах тысячи рублей за ночь, то сейчас за 10 ночей в июле семье из четырех человек придется заплатить 111 тыс. руб. В стоимость включены завтраки.

Стоимость отдыха и в других объектах, по словам представителей розницы, приводит некоторых клиентов в шок. «Туристка оплатила санаторий по раннему бронированию ещё в начале февраля. Вчера приходила и смотрела заграницу. Не хочу, говорит, ехать в Сочи!» – рассказал турагент Дмитрий Чистяков. Это одна из причин, по которой некоторые туристы, предпочитавшие отдых на отечественных курортах, переориентируются на заграницу.

Эксперты предполагают, что высокие цены накануне лета связаны с динамическим ценообразованием. «Подобная ситуация складывается на рынке, когда продано определенное количество мест за достаточно низкую цену (чаще корпоративные или государственные заказы), а вся коммерция тогда резко поднимается в цене. В итоге объект получает тех клиентов, которые готовы заплатить такую цену», – предположила руководитель сочинского туроператора «Аэлита» Александра Сердюченко.