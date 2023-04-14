6 вопросов про летний отдых калининградских детей

В Калининграде началась продажа путёвок в детские лагеря. Сколько стоят 3 недели у моря и кому положены скидки, разбирался «Клопс».

Фото: Клопс.ру Клопс.ру

1. Какие лагеря откроются?

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Школьники смогут отдохнуть в пяти центрах отдыха и оздоровления.

В регионе откроются ещё шесть областных загородных лагерей. Информация по их работе пока уточняется.

2. Сколько стоит путёвка?

Цены стартуют от 29,8 тысячи рублей — в такую сумму обойдётся отдых в «Бригантине» и Центре имени В. Терешковой. Путёвка в «Юность» стоит 32 550 рублей — это самая высокая цена. В прошлом году отдохнуть можно было минимум за 24,5 тысячи.

Продолжительность смены — 21 день с пятиразовым питанием и круглосуточным медицинским обслуживанием. Готовится обширная развлекательная программа.

1 смена — с 2 июня по 22 июня2 смена — с 25 июня по 15 июля3 смена — с 18 июля по 7 августа4 смена — с 10 августа по 30 августа

Приобрести путёвку можно дистанционно.

3. Какие документы надо собрать?

банковское подтверждение об оплате путёвки;оригинал и ксерокопия паспорта родителя;оригинал и ксерокопия свидетельства о рождении или паспорта ребёнка (при достижении 14 лет);медсправка о состоянии здоровья ребёнка (форма №079-У) с отметками о прививках;справка об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с инфекционными больными;оригинал и ксерокопия полиса ОМС;согласие родителей на пребывание ребёнка в лагере.

4. Кому положены льготы?

Бесплатно в лагерь поедут дети:

мобилизованных в Вооружённые Силы РФ и участников спецоперации; из семей в трудной жизненной ситуации.

Оформить бесплатную путёвку можно здесь.

Со скидкой — семьи со среднедушевым доходом от одной до двух величин регионального прожиточного минимума (14 806 рублей). Оформить льготу можно тут.

Можно обратиться в учреждения дополнительного образования с понедельника по пятницу с 9:30 до 16:00 по адресам:

Дворец творчества детей и молодёжи: ул. Сергеева, 10, тел. +7 (4012) 53-45-55;Дворец творчества детей и молодёжи «Янтарь»: ул. Судостроительная, 2, тел. +7 (4012) 65-35-29;Детско-юношеский центр «На Молодёжной»: ул. Молодёжная, 3, тел. +7 (4012) 21-83-31;Детско-юношеский центр «На Комсомольской»: ул. Комсомольская, 3, тел. +7 (4012) 21-87-61;Детско-юношеский центр «Московский»: ул. К. Назаровой, 59, тел. +7 (4012) 68-74-80;Дом детского творчества «Родник»: ул. Менделеева, 17, тел. +7 (4012) 21-74-69;Станция юных техников: Московский пр., 98А, тел.+7 (4012) 98-40-05;«Информационные технологии»: ул. Полковника Ефремова, 10, тел. +7 (4012) 32-29-77.

Проконсультироваться можно в отделе семьи, материнства и детства управления соцподдержки населения со вторника по четверг с 9:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00). Адрес: Калининград, проспект Победы, 42.

Более подробная информация о льготных категориях находится здесь.

5. Что с антиковидными ограничениями?

Как уточнили «Клопс» в профильном ведомстве, в регионе разрешена 100-процентная заполняемость загородных лагерей. Можно проводить экскурсии, массовые мероприятия на открытом воздухе. Родителям посещать центры, как и в прошлом году, запрещено.

6. Куда звонить, если есть вопросы?

Льготы, бесплатный отдых:

+7(4012) 92-37-69; 92-37-70; 92-37-47; 92-37-48; 92-37-62; 92-37-66; 92-37-50.

Приобретение путёвок, организационные вопросы: +7(4012) 92-40-24; 92-40-95.

Если есть проблемы с подачей заявлений: +7(4012) 92-82-72*108.