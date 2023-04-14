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3 часа назад

Туристов в Санкт-Петербурге обещают избавить от «испанского стыда» на Думской

TourDom

С инициативой изменить облик улиц Думская и Ломоносова, что рядом с Невским проспектом, выступили власти в Санкт-Петербурге. Вместо баров с сомнительной репутацией там планируют обустроить культурно-гастрономическое пространство, – об этом глава Центрального района города Елена Федорова рассказала «Фонтанке».

Туристов в Петербурге обещают избавить от «испанского стыда» на Думской
Фото: TourdomTourdom

Власти собираются сделать окружающую среду привлекательной для туристов вместе с бизнес-сообществом, избавившись от того негатива, с которым сейчас ассоциируются эти улицы.

«Хотелось бы, чтобы Думская была не испанским стыдом, а местом, где бизнес мог бы развиваться, соблюдая интересы гостей и жителей города», – заявила представитель администрации.

По ее словам, на Думской и Ломоносова можно сделать упор на ресторанную составляющую и включить выставочные пространства. В качестве ближайших аналогов она привела Василеостровский рынок и фуд-холл Vokzal 1853. Среди других примеров удачного решения – Гостиный двор, где готовится к открытию гастрономическое пространство Ginza, и «Перинные ряды».

Идея изменить концепцию общественного использования этих улиц пришла после того, как правоохранительные органы провели здесь тотальные проверки увеселительных заведений. Издание напомнило, что на Ломоносова в ночь с 7 на 8 апреля было опечатано 10 баров из 13 проверенных. А перед этим была остановлена работа 17 подобных точек на Думской. Поводом для массовых закрытий стала продажа алкоголя несовершеннолетним и другие нарушения.

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