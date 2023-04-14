Туристов в Петербурге обещают избавить от «испанского стыда» на Думской

С инициативой изменить облик улиц Думская и Ломоносова, что рядом с Невским проспектом, выступили власти в Санкт-Петербурге. Вместо баров с сомнительной репутацией там планируют обустроить культурно-гастрономическое пространство, – об этом глава Центрального района города Елена Федорова рассказала «Фонтанке».

Фото: Tourdom Tourdom

Власти собираются сделать окружающую среду привлекательной для туристов вместе с бизнес-сообществом, избавившись от того негатива, с которым сейчас ассоциируются эти улицы.

«Хотелось бы, чтобы Думская была не испанским стыдом, а местом, где бизнес мог бы развиваться, соблюдая интересы гостей и жителей города», – заявила представитель администрации.

По ее словам, на Думской и Ломоносова можно сделать упор на ресторанную составляющую и включить выставочные пространства. В качестве ближайших аналогов она привела Василеостровский рынок и фуд-холл Vokzal 1853. Среди других примеров удачного решения – Гостиный двор, где готовится к открытию гастрономическое пространство Ginza, и «Перинные ряды».