Дагестан: инструкция для туриста

Что нужно знать путешественнику, который хочет побывать в Стране гор, но предпочитает не покупать готовый тур, а спланировать поездку самостоятельно

Фото: «Это Кавказ» «Это Кавказ»

Как добраться из аэропорта в Махачкалу?

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За это переживать точно не стоит. В аэропорту «Уйташ» прилетающих встречает бравая компания таксистов, готовых отвезти вас в любой район Махачкалы за 600 700 рублей (в Избербаш — за 1000, в Дербент — за 3000). Торг уместен. Но лучше вызвать «Яндекс. Такси» или «Анжи» — это будет немного дешевле и таксист не станет навязывать вам попутчиков.

С апреля по маршруту «Аэропорт — Махачкала» начали курсировать микроавтобусы. Они ходят каждые полчаса с 6 утра до 9 вечера. Стоимость проезда — 100 рублей, платить нужно водителю.

Где жить?

Тем, кто предпочитает весь отпуск проваляться на пляже, следует остановиться в тихом Каспийске или в Избербаше. Но жара и море быстро надоедают, а в горы лучше отправляться из Махачкалы. Самые популярные направления — Дербент, Сулакский каньон, бархан Сарыкум, Гуниб, Кубачи.

Сутки в столичном отеле стоят от 5 500 рублей в центре, в других районах города — от 3000 рублей. Скромную квартиру можно снять от 1500, но внимательно изучайте карту, чтобы не поселиться совсем далеко от моря.

В Дербенте двухместный номер в отеле обойдется в 3500 5000 рублей, ночь в гостевом доме в старом городе — от 1000 1500 рублей. Остановиться в хостеле можно за 700 рублей с человека в пятиместном номере. Большим компаниям выгоднее снять коттедж на берегу моря — 10 000 20 000 рублей в сутки.

Если вы решите встретить рассвет на Сулакском каньоне, то в поселке Дубки можно снять квартиру от 1500 до 5000 рублей или двухместный номер в гостинице от 2500 рублей.

Рядом с барханом Сарыкум есть одноименный отель, но останавливаться здесь на ночь не имеет смысла. Проще вернуться в Махачкалу.

В Гунибе есть отели, санатории и базы отдыха. Стоимость — от 2500 рублей с человека. А еще гунибцы построили очень много гостевых домов и просто сдают комнаты с завтраком от 1000 рублей.

Бронировать номера в отелях и этнодомах можно на «Яндекс. Путешествия», «Островок.ру». Посуточные квартиры — на «Суточно.ру». Однако самой популярной площадкой для предложений жилья здесь остается «Авито». Но помните: бронировать места лучше заранее — зимой. Летом найти что-то пристойное будет уже проблематично.

Как добраться из Махачкалы к главным достопримечательностям?

Проще всего брать такси. В Дагестане работают «Яндекс. Такси», Uber, «Везет» и несколько местных служб (есть даже женское такси), чьи номера легко найти в интернете.

До Дербента советуем добираться на электричке. Да, это далеко не «Сапсан», а старые вагоны без WiFi и телевизоров, зато ходят по расписанию и им не страшны пробки. А их на автотрассе будет предостаточно. Дорогу до Дербента расширяют, но пока она по большей части двухполосная, с плотным движением, и поездка может занять от 2 до 4 5 часов. В четверг на юг вообще лучше не ехать — обеспечена пробка у Манасского базара. Электричка «Махачкала — Дербент» ходит четыре раза в день: в 8:30, 8:58, 12:45, 17:43. Из Дербента последняя отправляется в 16:35. Билеты по 146 рублей продает кондуктор в вагоне. Время в пути — 2 часа или 2 часа 40 минут.

Еще один вариант добраться до Дербента или до других населенных пунктов Дагестана — общественный автотранспорт. Но имейте в виду: автобусы здесь — редкость, чаще всего вас ждет тесная маршрутка, которая отправляется не по расписанию, а по мере заполнения. В небольшие села — один раз в день. Причем из села они идут рано утром, а в село — после обеда, так что вернуться в Махачкалу в тот же день у вас не получится. К тому же обе крупные автостанции Махачкалы (Южная и Северная) находятся на окраинах города, куда из центра тоже нужно еще добраться. Зато на автостанциях всегда есть такси, и одно место в нем обойдется вам дешевле, чем заказанная в городе машина.

К бархану Сарыкум маршрутки не ходят, такси стоит 600 700 рублей, дорога займет примерно 30 40 минут.

В горы лучше ехать в составе группы на однодневную экскурсию. Реклама турфирм встречается на каждом шагу и есть в интернете. Среди проверенных — «Шангереев тур», «Басир тур», «Этнотревел» и другие. Позвоните туда. Этот вариант хорош тем, что вас не просто отвезут на место и гарантированно привезут обратно в комфортном транспорте с кондиционером, но и проведут экскурсию, накормят обедом, покажут все красоты, покатают на катере и т. д. Причем у вас будет возможность отказаться от некоторых из этих опций. Поездка в Гуниб, Кубачи, Дербент или на Сулакский каньон (с заездом на бархан) обойдется в 3000 5000 рублей с человека.

Если же вы твердо намерены сэкономить и погрузиться в нетуристический Дагестан, то запоминайте. К Сулакскому каньону можно уехать с Северной автостанции в 12:00 на маршрутке «Махачкала — Дубки», с мая добавится рейс в 16:00. Стоимость проезда — 200 рублей, время в пути — 2 часа. Или же можно сесть на маршрутку до Кизилюрта, а там пересесть на «Кизилюрт — Дубки».

До живописных горных пейзажей Гуниба можно добраться тоже с Северной автостанции. Маршрутки ходят несколько раз в день, проезд — 300 рублей, ехать 2,5 часа. Это 150 км по серпантину Буйнакского перевала, через длиннейший в России Гимринский тоннель, мимо впечатляющего Ирганайского водохранилища. Поездка в такси обойдется в 400 рублей с человека, зато можно будет попросить водителя остановиться и сфотографировать самые красивые виды.

В Кубачи, один из крупнейших на Кавказе центров художественной обработки металла, резьбы по камню и дереву, нужно выезжать с Южной автостанции. Ежедневно в селение из Махачкалы ходят четыре маршрутки. Или можно добраться с пересадкой в Маджалисе. Стоимость проезда 350 400 рублей, время в пути — 4 часа. Такси обойдется в 3500 4 000 рублей.

Искать кассы на автостанциях не нужно. Плату за проезд берут прямо в маршрутке перед отправлением.

Что попробовать?

Однозначно — хинкал, чуду, курзе. Да, все из теста, но вряд ли вы потолстеете в турпоездке. Оказавшись в Дербенте, обязательно насладитесь местной «чайной церемонией», в народе называемой «чай с пах-пахом», — с восточными сладостями и вареньем из кизила, грецкого ореха, фейхоа. На обед попробуйте дюжбара (суп с маленькими пельмешками с мясной начинкой). В местных кафе хорошо готовят шах-плов, люля-кебаб, шашлыки. Сытный обед на двоих обойдется в 1000 2 000 рублей.

Непростительной ошибкой будет подняться в Гуниб и не отведать аварского хинкала. Пышное тесто на кефире, сваренное в бульоне и поданное на стол с сушеным мясом, колбасой и томатной подливой с чесноком, поднимет аппетит даже самому убежденному безглютенщику. В кафе такое угощение будет стоить от 350 рублей.

Не вздумайте возвращаться с гор, не попробовав ботищал — тонкую лепешку с начинкой из творога, которая тает во рту. Цена — 150 200 рублей, вкус — на миллион.

Стоит попробовать и даргинское чуду с картошкой и мясом. Для вегетарианцев в любом кафе приготовят чуду с тыквой и грецким орехом или с зеленью (100 250 руб.).

В Махачкале любителей кофе ждет приятный сюрприз: очень много уютных кофеен с напитками на любой вкус. И только здесь можно попробовать кофе с урбечом. Цены — не выше, чем в Москве.