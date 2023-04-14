В Европе сохраняется интерес к туристическим и деловым поездкам в Россию

«При том, что эти показатели в относительном плане являются крайне низкими (если сравнивать с допандемийными временами — падение примерно десятикратное), то абсолютные цифры свидетельствуют о том, что заинтересованность как в деловых, так и туристических поездках в Россию со стороны граждан европейских стран, несмотря на развернутую в них антироссийскую пропаганду, в целом сохраняется», — подчеркнул дипломат.