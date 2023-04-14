В Европе сохраняется интерес к туристическим и деловым поездкам в Россию

Глава консульского департамента МИД России Алексей Климов сообщил РИА Новости, что жители европейских стран по-прежнему заинтересованы в деловых и туристических поездках в Россию.
По словам Климова, за первые три месяца 2023 года дипмиссии России в европейских странах выдали 48,5 тыс. виз, в том числе 27,6 тыс. туристических и 8,2 тыс. деловых.
«При том, что эти показатели в относительном плане являются крайне низкими (если сравнивать с допандемийными временами — падение примерно десятикратное), то абсолютные цифры свидетельствуют о том, что заинтересованность как в деловых, так и туристических поездках в Россию со стороны граждан европейских стран, несмотря на развернутую в них антироссийскую пропаганду, в целом сохраняется», — подчеркнул дипломат.
Глава консульского департамента сообщил, что дальнейший рост турпотока из Европы в Россию будет напрямую зависеть от восстановления транспортной логистики.
Ранее сообщалось, что поток туристов из России в страны Европы сократился на 90% в 2022 году.