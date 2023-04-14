Городской курорт на 17 тыс. квадратных метров появится в Армаде

В Оренбурге откроют крупный курорт. Он появится в мегамолле Армада и займет 17 тыс. квадратных метров. Соответствующее соглашение уже подписано.

Фото: ProOren ProOren

Документ подписали президент ГК «Основа» Александр Ручьев и председатель правления группы «Инпром Эстейт» Игорь Коновалов. Согласно инвестиционному соглашению на базе молла «Армада» создадут термальный курорт «Термолэнд».

По данным портала Shopandmall.ru, инвестиции в проект составят больше 1 млрд рублей. Срок реализации должен занять полтора года. Предполагается, что курорт будет включать несколько зон, которые расположат внутри торгового центра.