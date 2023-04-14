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41 минуту назад

Городской курорт на 17 тыс. квадратных метров появится в Армаде

В Оренбурге откроют крупный курорт. Он появится в мегамолле Армада и займет 17 тыс. квадратных метров. Соответствующее соглашение уже подписано.

Городской курорт на 17 тыс. квадратных метров появится в Армаде
Фото: ProOrenProOren

Документ подписали президент ГК «Основа» Александр Ручьев и председатель правления группы «Инпром Эстейт» Игорь Коновалов. Согласно инвестиционному соглашению на базе молла «Армада» создадут термальный курорт «Термолэнд».

По данным портала Shopandmall.ru, инвестиции в проект составят больше 1 млрд рублей. Срок реализации должен занять полтора года. Предполагается, что курорт будет включать несколько зон, которые расположат внутри торгового центра.

Игорь Комаров полагает, что курорт привлечет не только жителей областного центра, но и районов Оренбуржья. При этом оренбургский «Термолэнд» должен стать крупнейшим проектом ГК «Основа».

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