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"Сервис пока не такой": российский турист сравнил Крым и Сочи

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Российский путешественник и тревел-блогер сравнил отдых в Сочи и Крыму и определили лучший отечественный курорт. Своим мнением мужчина поделился в личном блоге «Мой автодом» на портале «Дзен».

Так, более комфортным для туристов курортом автор публикации назвал Сочи. Он сообщил, что в этом городе отдыхающим стараются предоставить качественное обслуживание. Для гостей Сочи нет никаких ограничений, считает россиянин.

«Все можно купить, заказать, арендовать, — пояснил он. — В регионе множество всевозможных столовых, кафе, ресторанов, а также привычных магазинов и операторов».

В Крыму, по его словам, несмотря на комфортные пляжи, отдых может превратиться в настоящее приключение.

«Туристам нужно искать банкоматы, со связью беда, с магазинами тоже, — добавил он. — Да и сервис в этих местах пока не такой, что уж говорить».

При этом блогер подчеркнул, что и в Сочи, и в Крыму можно устроить «не бьющий по карману отдых», который вдобавок принесет удовольствие и незабываемые эмоции.

«Однако на элитных именитых курортах сэкономить точно не получится, что в Сочи, что в Крыму», — указал он.

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