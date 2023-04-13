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«От трех тысяч рублей»: Сколько стоит жить сутки в Крыму на майские праздники

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Наталия Стамбульникова в разговоре с НСН рассказала о ценах, загруженности и приоритетных направлениях туристов на майские праздники в Крыму.

Сколько стоит жить сутки в Крыму на майские праздники
© Nsn.fm

Туристы на майские праздники традиционно отдыхают в горах полуострова, в эти дни загрузка отелей приближается к ста процентам, а средняя стоимость суточного проживания составляет примерно три тысячи рублей, рассказала НСН председатель региональной Ассоциации малых отелей Наталия Стамбульникова.

«Сейчас у нас превалирует внутрикрымский туризм. И около 80% от брони – это местные жители, а также приехавшие с материка. Самая большая загрузка ложится на плечи горного Крыма – это экоусадьбы, домики, коттеджи. Люди рвутся на природу подальше от береговой линии. На майские праздники «горная» загрузка приближается к ста процентам. Если мы берем срез малого бизнеса, то средняя цена где-то от трех тысяч на двоих в сутки», - сказала Стамбульникова.

По ее словам, первомай является генеральной репетицией для местных отельеров перед большим сезоном.

«Майские праздники для отельеров – это лакмусовая бумага, тренировочная акция к сезону. Какая у тебя в объекте будет загрузка в эти дни, такая будет и в сезон. Поэтому сразу можно оценить ситуацию на перспективу», - добавила собеседница.

В целом прошлогодняя ситуация с потоком туристов ожидается и в этом году, каких-либо кардинальных статистических колебаний в сезон ждать не стоит, отметила она.

«Прошлый год показал, что объекты, которые работают в сезон, были загружены наполовину. В этом году мы ожидаем такую же загрузку, больше – вряд ли, но держать уровень прошлого года должны. В целом цены держатся на уровне прошлого года. Кто-то даже их снизил и предлагает акции из серии «три дни живешь – платишь за два». Всякие «плюшки» в Крыму есть, и выбрать место с приемлемым отдыхом вполне возможно», - подытожила Стамбульникова.

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