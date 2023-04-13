Сколько стоит жить сутки в Крыму на майские праздники

«Прошлый год показал, что объекты, которые работают в сезон, были загружены наполовину. В этом году мы ожидаем такую же загрузку, больше – вряд ли, но держать уровень прошлого года должны. В целом цены держатся на уровне прошлого года. Кто-то даже их снизил и предлагает акции из серии «три дни живешь – платишь за два». Всякие «плюшки» в Крыму есть, и выбрать место с приемлемым отдыхом вполне возможно», - подытожила Стамбульникова.