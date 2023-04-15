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Перечислены города с самой низкой стоимостью аренды на майские

В российском сервисе онлайн-бронирования жилья для отдыха «Суточно.ру» рассказали о средней арендной ставке в городах для отдыха.

Перечислены города с самой низкой стоимостью аренды на майские
© Волгоградская правда

Как рассказал генеральный директор сервиса, в Волгограде стоимость аренды жилья на майские за год сократилась на 4% и составила 3880 рублей за сутки.

Также областной центр вошел в рейтинг 10 городов привлекательных для поездок на майских праздниках. В нем также оказались Москва, Минск, Калининград, Нижний Новгород, Кисловодск, Сочи, Ярославль, Казань и Санкт-Петербург.

Самая дорогая аренда жилья из перечисленных городов оказалась в Минске, там арендная ставка за сутки достигла 4949 рублей, в Казани – 4470 рублей, в Нижнем Новгороде – 4610 рублей, Санкт-Петербурге – 4450 рублей, в Москве – 4360 рублей, Сочи – 4130 рублей, Кисловодске – 4580 рублей и в Калининграде – 3370 рублей.

В среднем туристы готовы потратить на аренду жилья на четверо суток около 15 тыс. рублей.

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