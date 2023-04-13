Путешествия на Северный Урал стали очень популярными в этом сезоне

Интерес россиян к внутреннему туризму сейчас на подъеме - в том числе и к внутрирегиональным маршрутам. Уральцы активно ищут новые направления, причем в топ самых востребованных неожиданно вошел север Свердловской области.

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В прошлом году на Средний Урал проложили новые железнодорожные турмаршруты. Например, два двухэтажных поезда привезли большие группы - 250-300 экскурсантов - из Самары, к радости местных туроператоров и отельеров. Однако растет и число неорганизованных туристов.

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Планируется поддержать более 70 проектов: деньги на эти цели - 332 миллиона рублей - выделены из федерального бюджета

- Произошла серьезная смена курса на самодеятельный туризм - активный, патриотический, промышленный. Во многом сказывается текущая ситуация, россияне хотят больше узнать об истории, о прошлом и настоящем региона и его предприятий. Мы заметили удивительную особенность: востребовано северное направление Среднего Урала, - сообщила директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Так, туристов-"дикарей" буквально притягивает одна из высочайших вершин Уральских гор - Конжаковский камень - в районе Карпинска. Популярна также гора Качканар, все ивдельское направление. Представители туротрасли этот интерес явно почувствовали и уже отреагировали. Например, в Гарях появился новый туркомплекс - уютные домики вот-вот примут первых постояльцев. Кстати, этот объект позволит удлинить привычный маршрут Екатеринбург-Верхотурье. Меняется инфраструктура туризма и в самом Верхотурье: в городе открылись новые точки питания, комплекс глэмпингов "Яблоневый сад". Целевая аудитория уже откликнулась, а туроператоры продолжают разрабатывать другие северные маршруты.

Для содействия развитию инфраструктуры власти региона разработали специальные дорожные карты. Самым активным предпринимателям пообещали грантовую поддержку - прием заявок начался 11 апреля и продлится месяц. Принять участие в конкурсе может каждый, кто вносит лепту в создание инфраструктуры туризма. Профильный департамент принимает заявки на строительство кемпингов, глэмпингов, круглогодичных бассейнов, обустройство пляжей, создание систем навигации на турмаршрутах, мобильных путеводителей и различного спецоборудования. Всего планируется поддержать более 70 проектов. Деньги на эти цели (332 миллиона рублей) выделены из федерального бюджета в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Единственное условие: предприниматели должны вести деятельность на территории Свердловской области. Максимальная величина одного гранта составляет 10 миллионов рублей. Правда, бизнесу необходимо вложить и свои средства - не менее 55 процентов от запрашиваемой суммы.

Между тем эксперты Уральской ассоциации туризма (УАТ) подсчитали, во сколько обойдется отдых внутри России в 2023 году. По их прогнозам, стоимость тура в Краснодарский край вырастет на 15-20 процентов по сравнению с прошлым годом. А средний чек на курортах Северного Кавказа увеличится еще больше.

- Несмотря на существенное расширение полетной программы по этому направлению, рост составит до 25 процентов - так же, как и на Алтай, Дальний Восток. А вот туры к ближайшим соседям подорожают не так существенно - ведь здесь не требуется авиаперевозка, - отмечает президент УАТ Михаил Мальцев.

Радует, что существенного роста стоимости отдыха в Свердловской области эксперты не ожидают. По их мнению, средний чек в городских и загородных средствах размещения останется прежним, за исключением дней массовых мероприятий. Тем более что число предложений растет - новые отели появляются в Сысертском районе, Нижнем Тагиле.

Тем временем