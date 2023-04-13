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В 2023 году внутренний туризм в России может вырасти на фоне падения выездного

В Ассоциации туроператоров России прогнозируют увеличение интереса к внутреннему туризму в России на фоне падающего на 30 процентов спроса на выездной туризм. При этом цены будут расти и на зарубежных направлениях, и на туры по стране.

В 2023 году внутренний туризм может вырасти на фоне падения выездного
© Inc-news

"Из-за роста себестоимости отдыха как внутри страны, так и за рубежом расходы туристов на отдых в 2023 году будут расти. В том числе из-за роста стоимости транспортной составляющей", — цитирует "Интерфакс-туризм" слова исполнительного директора АТОР Майи Ломидзе.

Кроме того она добавила, что Турция, Россия, Абхазия, Объединенные Арабские Эмираты и Египет станут одними из самых популярных летних направлений в этом году. Таиланд также может попасть в пятерку лучших направлений.

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