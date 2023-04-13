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35 минут назад

Курортный поселок Шерегеш в Кузбассе получит статус города

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Поселок Шерегеш в Кемеровской области, где находится один из самых популярных горнолыжных курортов Сибири, получит статус города. Об этом сообщил в четверг на выездном заседании Совета Федерации губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Курортный поселок Шерегеш в Кузбассе получит статус города
Фото: UnsplashUnsplash

"Сегодня мы презентуем начало строительства в Шерегеше, до этого я дал команду переводить его из ПГТ (поселок городского типа - прим. ТАСС) в город Шерегеш. Это делается отдельный план. <…> Шерегеш должен стать городом. Не может курорт мирового уровня быть "ПГТ Шерегеш", - сказал Цивилев.

В статусе города в Шерегеше будет проведена реновация - старые дома снесут, появятся новые здания, широкие дороги и пешеходные тротуары. "До 2035 года город Шерегеш будет чисто туристическим городом", - отметил Цивилев на заседании.

"Шерегеш" - один из самых популярных горнолыжных комплексов в Сибири. За предыдущий горнолыжный сезон его посетили более 2 млн человек, в текущем сезоне число туристов уже превысило 1 млн. По оценке корпорации "Туризм.РФ", в 2030 году турпоток на "Шерегеш" увеличится почти вдвое - до 3,5 млн отдыхающих в год. В планах региональных властей - создать к 2024 году в Шерегеше особую экономическую зону, что повысит интерес инвесторов к данной территории. К 2035 году должны быть реализованы все проекты по развитию туристического курорта Шерегеш.

Поселок был основан 1914 году для разработки месторождения железной руды. Большинство домов относится к частному сектору, многоэтажки - так называемые хрущевки, построенные в годы советской власти.

Отдых в России,Сергей Цивилев,Совет Федерации,
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