Курортный поселок Шерегеш в Кузбассе получит статус города

"Сегодня мы презентуем начало строительства в Шерегеше, до этого я дал команду переводить его из ПГТ (поселок городского типа - прим. ТАСС) в город Шерегеш. Это делается отдельный план. <…> Шерегеш должен стать городом. Не может курорт мирового уровня быть "ПГТ Шерегеш", - сказал Цивилев.

"Шерегеш" - один из самых популярных горнолыжных комплексов в Сибири. За предыдущий горнолыжный сезон его посетили более 2 млн человек, в текущем сезоне число туристов уже превысило 1 млн. По оценке корпорации "Туризм.РФ", в 2030 году турпоток на "Шерегеш" увеличится почти вдвое - до 3,5 млн отдыхающих в год. В планах региональных властей - создать к 2024 году в Шерегеше особую экономическую зону, что повысит интерес инвесторов к данной территории. К 2035 году должны быть реализованы все проекты по развитию туристического курорта Шерегеш.