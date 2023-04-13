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13 апреля

В Сочи средняя загрузка отелей на майские праздники составит 90 процентов

Российская Газета

На майские праздники загрузка объектов размещения в Сочи в среднем прогнозируется на уровне до 90 процентов. С 1 по 9 мая на курорте ожидают 260 тысяч гостей. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский.

В Сочи средняя загрузка отелей на майские праздники составит 90 процентов
Фото: Российская газетаРоссийская газета

В сочинских отелях заканчиваются приготовления к предстоящему курортному сезону и встрече первых гостей. В мае принимать морские ванны еще холодно, но отельеры заинтересованы в том, чтобы сделать отдых туристов максимально комфортным, поэтому спросом пользуются гостиничные комплексы с круглогодичным бассейнами, в которых есть подогрев воды. По мнению экспертов рынка, такая инфраструктура повлияет на популярность объекта у туристов: наличие подогреваемого бассейна является одним из основных факторов при выборе отеля.

Ассоциация туроператоров России представила обзор курортных комплексов с открытыми подогреваемыми бассейнами, в который вошли, в частности, отели "Моне", Swissotel Resort Sochi Kamelia и "Сочи Парк Отель".

- Бассейн с подогревом воды у нас откроется 26 апреля, - рассказал гендиректор "Сочи Парк Отеля" Владислав Смирнов. - В майские праздники мы ожидаем загрузку в отеле до 80 процентов, поэтому важно обеспечить гостям комфортный и максимально разнообразный отдых.

Всего на территории "Сочи Парк Отеля" расположено пять открытых бассейнов. Как уточнили в гостинично-оздоровительном комплексе, в их планах - установить и провести пусконаладочные работы системы подогрева еще в одном бассейне.

1 марта отель открылся после масштабной реконструкции. Он расположен на закрытой территории площадью более 20 гектаров в Имеретинской низменности, в 800 метрах от берега Черного моря. В отеле насчитывается 2880 номеров.

Отдых в России,Алексей Копайгородский,Владислав Смирнов,Ассоциация туроператоров России,
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