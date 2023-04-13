Туристов предостерегли от путешествий к извергающемуся вулкану Шивелуч

Минэкономразвития РФ рекомендует российским туристам отказаться от путешествий в зону извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Помимо этого, путешественникам посоветовали приобретать путевки в регион только у надежных и проверенных туроператоров. В том числе туристам не следует рассматривать предложения посмотреть на вулкан, находящийся в активной фазе извержения, так как это может быть опасно для здоровья.
По информации Минтуризма Камчатского края, на данный момент в опасной зоне нет туристов, которые были бы официально зарегистрированы.
Напомним, что извержение Шивелуча началось 11 апреля. В результате извержения несколько поселков на востоке полуострова были накрыты пепловой тучей. Согласно оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал самым сильным за последние 60 лет.