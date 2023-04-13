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40 минут назад

В Минэкономразвития предостерегли туристов от путешествий к извергающемуся вулкану Шивелуч

runews24.ru

Минэкономразвития РФ рекомендует российским туристам отказаться от путешествий в зону извержения вулкана Шивелуч на Камчатке. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Туристов предостерегли от путешествий к извергающемуся вулкану Шивелуч
Фото: Runews24Runews24

Помимо этого, путешественникам посоветовали приобретать путевки в регион только у надежных и проверенных туроператоров. В том числе туристам не следует рассматривать предложения посмотреть на вулкан, находящийся в активной фазе извержения, так как это может быть опасно для здоровья.

По информации Минтуризма Камчатского края, на данный момент в опасной зоне нет туристов, которые были бы официально зарегистрированы.

Напомним, что извержение Шивелуча началось 11 апреля. В результате извержения несколько поселков на востоке полуострова были накрыты пепловой тучей. Согласно оценке ученых, пеплопад в поселке Ключи стал самым сильным за последние 60 лет.

Отдых в России,Минэкономразвития,
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