Гид по отдыху в Краснодарском крае: чем заняться в отпуске

По данным АТОР, в летнем сезоне курорты Кубани станут одними из самых посещаемых в стране. «ФедералПресс» составил карту для путешественника: где поправить здоровье, прикоснуться к истории и узнать о ней от научных работников, а где посетить завод и продегустировать местные изыски. Куда отправиться лучше одному, а куда – с компанией.

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Оздоровительный туризм: Анапа, Сочи, Геленджик

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На Кубани 420 санаториев, которые предлагают свои лечебные услуги. Если вы ищете место для летнего отдыха, где можно получить не только эстетическое удовольствие от моря, но и улучшить свое здоровье, то для вас доступны сразу несколько курортов, где расположены санатории, предлагающие услуги: талассотерапия (морелечение) и cамые разнообразные виды релаксации.

Это санатории имени Н.М.Ивановой в Геленджике, отель «Благодать» в Анапе, санаторий «Абрау Дюрсо» и другие. Множество заведений предлагают услуги по оздоровлению в Сочи. В регионе также есть заповедники и национальные парки. Туда можно отправиться в составе экскурсионной группы и дышать чистым воздухом, слушать тишину, любоваться красотами лесов.

Для кого: Анапа больше подходит для семейного отдыха. Также для тех, кто ностальгирует по советским временам: здесь часто проходят ретродискотеки, есть столовые в стиле СССР. Цены на отели здесь ниже, чем в Сочи и Геленджике. Главными преимуществами являются санатории и доступные цены. Добраться можно на поезде или автобусе.

Винный и промышленный туризм: Абрау-Дюрсо

Город знаменит своими виноградниками и одноименным заводом, построенном еще при Александре II. Гостям предлагают познавательные экскурсии в винные погреба с дегустациями, прогулки на теплоходе по озеру Абрау, посещение храма. Экскурсовод расскажет, какие вина здесь производят, как именно это делают, как правильно их дегустировать. Завод выпускает и безалкогольную продукцию. Также недавно было анонсировано производство водки. По вечерам в городе работают музыкальные фонтаны на середине озера – романтическое зрелище собирает толпы людей, посмотреть на это едут целые туристические группы. Посмотреть на это водное представление можно бесплатно. Если проехать 10 минут от Абрау-Дюрсо, можно попасть на море – здесь работает оборудованный пляж. На дегустации от частных виноделен можно побывать также в Анапе. Палатки с продукцией стоят вдоль побережья, если идти от центра в сторону старого кладбища на горе (кстати, еще одна достопримечательность).

Для кого: молодежный отдых, также популярное место для проведения свадеб. Семьи с детьми и пенсионеры посещают Абрау-Дюрсо чаще проездом.

Военно-патриотический туризм и музеи

Хотите узнать больше об истории, вам в Новороссийск. Здесь есть множество музеев. Один из популярных расположен в настоящем корабле на берегу моря – Крейсер Кутузов. Море здесь не самое чистое из-за заводов, поэтому для купания лучше выбрать другие курорты. В Горячем Ключе много памятников в честь воинов, погибших в Великой Отечественной войне. Также сейчас там хоронят бойцов, погибших на спецоперации, а недавно появится мемориал в честь павшего героя. Сквер военной техники есть в Анапе, там тоже можно посетить музеи.

Для кого: познавательный отдых будет интересен всем в любое время года. Советуем ехать туда в начале сезона, когда еще не очень много людей, но уже все работает. В начале июня температуры еще не самые высокие, можно совместить пляжный отдых с познавательным. В конце августа бархатный сезон, но электрички переполнены из-за большого количества уезжающих обратно, а на трассах пробки.

Пляжный отдых в лучших традициях

Покататься на банане и найти лучшие пляжи можно найти в Сочи (есть платные и нет), в Геленджике, а также недалеко от Анапы (входящие в состав МО, но находящиеся на отдалении – Утриш, Супсех, Бугазская коса, Сукко; также местные жители советуют поехать в Витязево). На некоторых пляжах есть баня с вениками, можно попариться.

Для кого: для тех, кто хочет провести комфортно время, нежась под лучами солнца. На перечисленных курортах много молодежи, которым хочется отдыхать на всю катушку. Куда именно отправиться, каждый выбирает сам, исходя из финансовых возможностей.

Как сэкономить туристам в сезон

Некоторых пугают цены на отдых в сезон – они выше, чем за рубежом. Для тех, кто отдыхает один в Краснодарском крае, есть много туров выходного дня от 1900 рублей – платишь один раз за то, что тебя отвезут на отдых и привезут обратно. На протяжении всего маршрута сопровождает гид, а иногда и фотограф. Обычно такие туры групповые – можно найти новых друзей.

Мамам со школьниками такие путешествия менее выгодны, потому что придется дважды платить за проезд – за себя и ребенка (минимум 3800 рублей). Им дешевле купить билеты на «Ласточку» за 700 рублей (2800 за двоих в обе стороны + льготы).