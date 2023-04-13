Как оказаться в Арктике совершенно бесплатно

Путешествие в Арктику — незабываемый опыт, ради которого россияне готовы потратить уйму времени, вытерпеть изнурительные перелеты, пронизывающий зимний холод и кровожадную летнюю мошкару. Но главный ресурс, которого часто не хватает тем, кто мечтает отправиться на край земли, — это деньги.

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Впрочем, есть способ оказаться на далеких северных землях совершенно бесплатно — пройти отбор и стать волонтером в одной из многочисленных арктических программ. Смельчаков ждут заповедники, арктическая тундра, овцебыки и шанс сделать Арктику чище и лучше.

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Где прямо сейчас ищут волонтеров — рассказывает «Лента.ру».

Лапландский заповедник, Мурманская область

Этот заповедник — один из старейших в России. Он находится в центральной части Мурманской области, в семи километрах от города Мончегорска. До его создания здесь никогда не жили люди.

На территории можно увидеть все характерные для Кольского полуострова ландшафты: леса, горные тундры, скальные выходы, лесотундры, озера и реки, болота (нет разве что морского побережья и равнин).

Главной ценностью здесь считаются леса, возраст которых может быть от от трех до десяти тысяч лет. Часто встречаются 15-метровые деревья, которым по 400-600 лет.

Лапландский заповедник — это объект природного наследия ЮНЕСКО.

Также здесь работает проект «Сказочная Лапландия — Владения Деда Мороза», запущенный дирекцией в 1995 году. Терем главного новогоднего волшебника страны располагается на берегу озера Чунозеро.

В заповедник ежегодно приглашают волонтеров. Им предлагают принять участие в обустройстве экологических троп и установке информационных стендов. Также добровольцы могут присоединиться к научно-исследовательским работам на территории заповедника и национального парка «Хибины», где можно заняться учетом диких зверей и птиц. Ждут там и фотографов.

Волонтерские программы запускаются в июне. Обычно в группу набирают не менее пяти человек.

Подать заявку на участие могут совершеннолетние, а предварительно необходимо согласовать такую возможность с дирекцией или заместителем директора по туризму и рекреации. Все контакты доступны на сайте Лапландского заповедника.

Нацпарк «Гыданский», остров Шокальского, ЯНАО

Заповедник «Гыданский» — самый северный природно-охранный комплекс в Западной Сибири. Его общая площадь — 898 174 гектара. Зима здесь долгая, снег лежит примерно 240 суток, а дней, когда нет морозов, примерно от 55 до 70.

В 2019 году «Гыданский» был преобразован из заповедника в нацпарк, и теперь коренные жители — гыданские ненцы и энцы — могут жить и вести свои традиционные промыслы, ничего не нарушая.

Тут водятся белые медведи, встречаются и бурые, которые обычно обитают значительно южнее. На континентальных участках распространены дикие северные олени и лоси.

Здесь же можно встретить горностая, росомаху и ласку. Морские животные в парке не отстают по количеству: моржи, несколько видов тюленей, белуха и финвал проживают там повсеместно. Ластоногие устраивают лежбища прямо на камнях.

Представители национального парка «Гыданский» в этом году решили набрать волонтеров. Для участия в экспедиции, намеченной на июль, разыскиваются мужчины и женщины, из требований — возраст старше 18 лет и хорошая физическая форма. Кандидаты должны уметь работать в команде и обращаться с тяжелыми инструментами. Во время экспедиции волонтеры будут проводить комплексную уборку территории, а также ремонтные работы. Подать заявку можно до 10 июля, а более подробную информацию об участии в экспедиции получить на сайте Facancy.

Остров Колгуев, ЯНАО

Далекий арктический остров Колгуев находится в Северном Ледовитом океане в восточной части Баренцева моря. Он так невелик, что его можно пересечь с юга на север средним шагом за 18 часов. Однако это единственное место, где сохранился традиционный образ жизни местных ненцев. Кроме того, здесь обитают 11 видов птиц, включенных в Красную книгу ЯНАО, остров имеет исключительную ценность для поддержания и сохранения популяций мигрирующих птиц. Также там водятся моржи, тюлени и белые медведи, которые периодически заходят на остров в зимнее время.

Колгуев планируют сделать заказником, чтобы уберечь от масштабного освоения Арктики, которое обсуждается в последние годы. Здесь будут поддерживать традиционное природопользование — ненецкое оленеводство.

Летом здесь ждут добровольцев для участия в орнитологической экспедиции. Для любителей фотографировать это шанс поснимать арктических птиц в местах их гнездования.

Есть следующие требования: ищут только волонтеров-мужчин, поскольку предстоит много физической нагрузки, желательно, чтобы кандидаты уже бывали в экспедициях и могли обеспечить себя палаткой, спальником и прочими предметами. Старт экспедиции планируется в июне, контакты в группе во «ВКонтакте».

Плато Маньпупунер, Коми

На севере Урала остались такие места, где природа как будто пыталась перемолоть камни, но ей это не удалось. Одно из таких мест — плато Маньпупунер. Из-за воздействия окружающей среды там разрушались мягкие горные породы, а более крепкие сохранились до наших дней. Геологи именуют их останцами — это каменные столбы высотой от 30 до 42 метров. Сейчас на Маньпупунере насчитывают семь останцев. Столбы имеют причудливую форму и под разным углом могут напоминать то голову лошади, то фигуру великана.

Для работы там разыскиваются волонтеры. Им предлагают поучаствовать в завершении строительства тропы от реки Печоры до Маньпупунера, а также убрать мусор на маршруте перевал Дятлова — плато Маньпупунер. Важно иметь опыт проживания в условиях дикой природы и обладать хорошей физической формой. Чтобы отправиться туда, надо поторопиться — заявки принимаются только до 16 апреля. Контакты есть в паблике «Северный Урал. Походы. Активный туризм на Урале» во «ВКонтакте».

Природный парк «Ингилор», Салехард, ЯНАО

Площадь природного парка «Ингилор» на Полярном Урале составляет около миллиона гектаров. Особая гордость местных экологов — самый крупный в мире питомник овцебыков. Животных разводят в «Ингилоре» уже два десятка лет. В 2021 году более 30 особей выпустили в естественную среду. Также в питомнике можно увидеть яков, лошадей, оленей.

Путешественников ждут красоты Нефритовой долины. Она получила такое название в честь крупного месторождения природного декоративного минерала. Цвета этого камня обычно имеют цвет от молочного до черного, но ямальские нефриты — зеленые.

В природном парке находится и рукотворный «памятник» с печальной историей — рудник «Молибденовый». Это объект, действовавший в 50-х годах прошлого века. Во времена сталинских репрессий рудник разрабатывали заключенные, сосланные на Север.