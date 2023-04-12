Что делать в Карачаево-Черкесии

Карачаево-Черкесия — один из самых красивых регионов не только Кавказа, но и всей России. Поехать туда можно как на выходные, так и в полноценный отпуск на несколько недель.

Что стоит обязательно сделать, приехав в Карачаево-Черкесию? Рассказываем в материале "Рамблера".

Прокатиться по канатной дороге

Канатные дороги в Домбае, по словам многих путешественников, гораздо живописнее, чем на Красной Поляне. Пока поднимешься на вершину, успеешь сполна насладиться красивейшими горными массивами.

Встретить закат с видом на Эльбрус

Приезжайте перед закатом солнца на плато Бермамыт, возьмите с собой плед, теплый чай и наслаждайтесь фантастическим видом на Эльбрус.

Погулять по Тебердинскому заповеднику

Если вы приедете в Карачаево-Черкесию в теплое время года, особенно летом, стоит обязательно пройтись по пешим тропам. Они проложены по трем ущельям: Алибек, Аманауз и Домбай-Ульген. Самое доступное для туристов из них — Алибек. Во время прогулки по нему можно посмотреть на Алибекский ледник, водопад, лагерь альпинистов и горное озеро Турье.

Попробовать хычины

Хычины — национальное блюдо карачаево-балкарской кухни. Это лепешки из теста, которые готовят с разнообразной начинкой, например, с картофелем и сыром.

Попить минеральную воду из источника