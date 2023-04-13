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В Сочи закрыт один из самых больших подогреваемых бассейнов с морской водой

Информацией о неработающем бассейне в «Жемчужине» с редакцией TourDom.ru поделились туристы, планировавшие отдых в Сочи. Турагент поставил их перед фактом за сутки до вылета, когда менять что-либо было уже поздно. Клиент получил письмо с предложением от отеля – в качестве компенсации администрация готова повысить категорию номера, одноразово заполнить мини-бар или добавить питание.

В Сочи закрыт один из самых больших подогреваемых бассейнов
© Tourdom

«Не знаю пока, что выбрать, еще подумаем. Тем более это будет предоставляться в момент заселения. Посмотрим, когда прилетим. Но от поездки точно не откажемся», – заявил турист.

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Пакетный тур был куплен месяц назад, и тогда бассейн работал исправно. Отменить путешествия теперь означало бы потерять авиабилеты, они уже выписаны, пояснили в агентстве, ссылаясь на объяснения туроператора. Его представители добавили – те, кто планируют отправиться на отдых позже, вправе поменять гостиницу, при этом сроки поездки должны остаться прежними. Возможна и аннуляция, но с учетом фактически понесенных расходов.

«Письма агентам мы отправили, как только получили информацию от места размещения. Мы понимаем, что "Жемчужину" клиенты в межсезонье выбирали и из-за большого подогреваемого бассейна с морской водой, потому будем находить варианты решения вопроса, в том числе и с перебронированием».

В «Жемчужине» сообщили – в большом бассейне внезапно сломалась система фильтрации. Об этом стало известно в понедельник. Партнерам сразу начали рассылать уведомления.

«Бассейн не будет работать до 1 мая, это внеплановая ситуация, сейчас мы доводим информацию до сведения клиентов, предупреждение опубликовано на нашем сайте», – объяснили в службе бронирования.

В отеле добавили – места в гостинице есть, так что повысить категорию номера, сделать ранний заезд или поздний выезд можно без проблем. Негодование клиентов здесь понимают, но изменить ничего не могут. Туристы бушуют на формах и в соцсетях. Для тех, кто прибыл на отдых на прошлой неделе, отсутствие услуги стало большой и неприятной неожиданностью. Процитируем некоторые отзывы:

«Вчера мне сказали в бассейне, что по понедельникам он работает с 14:00. Приехала после экскурсии с надеждой поплавать – и вот. Впечатление об отеле испорчено. На ресепшен сейчас скандал».

«Я бы заставила их вернуть деньги, даже на невозвратном тарифе обязаны, раз информации не было и одна из главных опций не работает. И взяла что-нибудь другое. В межсезон, думаю, это возможно. Платить такие деньги за что?»

В юридической практике прецеденты, когда туристам возвращали деньги за недополученную услугу, есть. Несколько лет назад жительница Костромы подала в суд на туроператора после отдыха в Геленджике. Пансионат с неработающим бассейном разочаровал клиентку. Истица выиграла дело, хотя эксперты и назвали решение неоднозначным.

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