Россиянам раскрыли стоимость VIP-отдыха на Алтае

Для российских туристов стоимость недельного VIP-отдыха в Горном Алтае летом 2023 года обойдется минимум в 560 тысяч рублей на двоих. Цены на туры раскрывает интернет-портал «93.ru».

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По словам экспертов туротрасли, верхний ценовой предел отдыха в регионе уже давно «потерял ощутимые границы» для среднестатистического путешественника. Например, провести отпуск в курортном комплексе класса люкс на берегу Телецкого озера Altay Village Resort в высокий сезон можно от 80 тысяч рублей в сутки при двухместном размещении в шале.

Самое дорогое проживание на Алтае обойдется россиянам от 330 тысяч рублей за день. В такую сумму входит размещение в двухэтажном Royal Chalet из массива кедра площадью 180 квадратных метров с тремя спальнями и просторной террасой. Также внутри шале предусмотрены чайная и кофейная станции, мини-бар и авторские картины.

Помимо этого, отдыхающим доступны различные виды активного отдыха. Например, стоимость вертолетной экскурсии на вершину горы Белуха, которую называют «младшей сестрой Эвереста», начинается от 166 тысяч рублей с человека. «Для путешественников, которые не рассчитывают на вертолеты, но стремятся максимально увидеть красоты алтайских гор, есть много предложений с турами. Экскурсии — пешие, конные, автомобильные, сплавы, экспедиции и восхождения на вершины», — говорится в публикации. Так, восьмидневный джип-тур по горам с посещением самых известных природных достопримечательностей обойдется одному отдыхающему в 117,5 тысячи рублей.