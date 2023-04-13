В Казани опровергли информацию о самых высоких ценах в отелях на майские

В СМИ появились публикации, в которых Казань названа самым дорогим городом для отдыха на майские праздники. Поводом стало исследование сайта OneTwoTrip, на которое ссылается РИА «Новости». По данным сервиса, на первом месте по числу бронирований в период с 28 апреля по 14 мая оказался Санкт-Петербург (21%), на втором – Москва (13,5%), затем – Сочи (12,2%), Калининград (6,2%) и Казань (5,4%). При этом средняя стоимость номера в Казани, если верить источнику, оказалась самой высокой – 4200 руб., а в Москве и Сочи – всего 1900 и 2200 руб. соответственно.

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Эти данные вызвали удивление у представителей гостиничного бизнеса Татарстана.

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«Мы точно не дороже Сочи», – заявила TourDom.ru исполнительный директор Ассоциации отельеров РТ Александра Юшутина.

Она обратила внимание на отсутствие в публикациях методики сбора информации, без которой обзор бронирований и цен по данным одного лишь сайта вряд ли можно считать полноценным исследованием.

«Интересно, когда эту статистику брали, особенно такие службы, как OneTwoTrip? Если брали прямо сейчас, то цены в Казани могут показаться выше потому, что все дешевые отели уже распроданы, ряд гостиниц открыли продажи на май еще в январе, и к сегодняшней дате, возможно, на таких сервисах остались только дорогие варианты», – предположила Александра Юшутина.

Но самый основной вопрос – совершенно непонятно, каким образом выбирались данные по стоимости, какой категории гостиницы и номера вошли в выборку.

«Очень занятно, откуда взялся средний ценник за Сочи в 2200 руб. за номер. Может быть, это связано с тем, что на южном направлении много неклассифицированных отелей? Они о себе официально не заявляют, проверки не проходят, но присутствуют в некоторых системах онлайн-бронирования. Мы обсудили цифры с коллегами, и точно могу сказать: Казань не обгонит по ценам Сочи, а статистика OneTwoTrip либо нуждается в серьезной корректировке, либо в понятных пояснениях к выборке. По ее словам, в странные аналитические обзоры Татарстан уже попадал – к примеру, перед новым годом Казань вдруг стала городом, в котором отели подорожали больше, чем везде, – по данным одного из сервисов бронирования, сразу на 61%».

Юшутина рассчитывает, что кричащие о дороговизне Казани заголовки не отпугнут туристов и гостей приедет не меньше, чем год назад. В 2022-м, и эта статистика проверена, столицу Татарстана в майские праздники посетило 200 тыс. человек, а загрузка гостиниц составила 85%.

Корреспондент TourDom.ru проверил, какие выводы о популярности отдыха в городах России на майские праздники можно сделать, если пользоваться другим источником. Мы предложили поделиться статистикой бронирований компании Travelline, чьими модулями бронирования пользуются более 12 тыс. гостиниц. Здесь лидером продаж объявили Краснодарский край (17,7%). После него в рейтинге стоят Санкт-Петербург (13,9%), Москва (10,7%), Ставрополье (5,5%), Казань (4,6%) и Калининград (4,1%). В топ дорогих направлений Казань не попала. Наиболее высокую стоимость номера на майские праздники, по данным Travelline, продемонстрировали гостиницы Кисловодска и Сочи (9712 руб. за ночь).