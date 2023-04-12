Где в Краснодарском крае можно отдохнуть с животными

Где на курортах Краснодарского края можно отдохнуть с животными
На сегодняшний день российские реалии таковы, что вопрос заселения с домашними животными в гостиницы не очень хорошо проработан на законодательном уровне. Чаще всего приходится самому звонить в отель и узнавать, принимают ли там пушистых постояльцев, а также выяснять условия содержания и во сколько это удовольствие обойдется. «Краснодарские известия» рассказали, где на Кубани можно спокойно отдохнуть с домашними животными.
Чтобы подготовить пушистика к заселению в отель, стоит помнить о безопасности самого животного. Гостиницы не обязаны предоставлять помощь в этих вопросах, так что они остаются на совести самого владельца.
Так, необходимо взять с собой личную тару для своего любимца, коврик или сумку для отдыха, все необходимые документы на питомца, а также надеть на него ошейник с информацией на случай, если потеряется. Выгуливать собак больше средней комплекции нужно с намордником в специально отведенных для этого зонах(при заселении стоит уточнить, есть ли рядом места для выгула). Оставлять питомца одного в комнате надолго тоже нельзя, а если приходится — нужно предупреждать персонал. На случай непредвиденной ситуации следует заранее узнать, где находится ближайшая ветеринарная клиника.
Для перевозки в машине потребуется оформить ветеринарные справки. В поезд нужно покупать билет в вагон, разрешенный для проезда с животными. Там документы не нужны, но в зависимости от размера пушистого понадобятся или сумка-переноска, или намордник с ошейником и отдельное купе – для собак крупных пород.
При перелете следует учитывать правила авиакомпании, услугами которой вы решили воспользоваться. Нужно заранее сообщить перевозчику, что с вами летит собака или кошка. В салоне разрешают провозить животных до 5-8 кг вместе с переноской. При перелете по России потребуется только ветеринарный паспорт с отметками о прививках.
Что касается отелей Сочи, то почти все они принимают отдыхающих с животными. В Анапе и Геленджике- треть, по данным 101hotels.com. В частности, Олимпийский парк абсолютно свободен для прогулок с собаками, а в «Сочи парк» по согласованию с администрацией разрешают брать с собой собак небольших пород — при условии, что будете держать питомца на руках или в переноске.
В сочинской «Ривьере» разрешен вход с собаками, а вот в «ривьерский» дельфинарий взять с собой ее не разрешат, зато с радостью пропустят в местный зоопарки в кафе под открытым небом. Кроме того, в городе уже есть специализированные площадки для выгула. Открыта для хвостатых и набережная. С пляжами же ситуация обстоит неоднозначная — все зависит от породы и характера животного. Горный кластер тоже дружелюбен к тем, кто едет отдыхать с собакой или кошкой. Здесь есть и гостиницы, и отличные места для прогулок, но стоит знать, что на горнолыжный подъемник с питомцем не пустят.