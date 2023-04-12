5 авторских экскурсий по Калининграду

Немецкие виллы и храмы, военные форты и ворота, могила знаменитого философа, самый крупный органный комплекс в России — все это можно увидеть в Калининграде.

Фото: Kaskad.tv Kaskad.tv

Kaskad.tv подготовил подборку авторских туров по городу.

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Все авторские туры стартуют в Калининграде.

1. Весь Калининград с земли и воды: экскурсия на автобусе и кораблике

Классическая обзорная экскурсия по городу на автобусе и прогулка на катере по реке Преголя. Организаторы обещают показать Калининград «с лучших ракурсов». Туристам покажут главные достопримечательности города: Королевские, Закхаймские и Росгартенские ворота, башни Врангеля и Дона, памятнким «Борющимся зубрам», остров Канта и Кафедральный собор.

У Рыбной деревни путешественники пересядут на катер и отправятся на прогулку по реке Преголя: рассмотрят в деталях подводную лодку Б-413, научно-исследовательские корабли «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев» и другие экспонаты Музея Мирового океана под открытым небом.

В конце прогулки гид даст совет по самостоятельным прогулкам по городу и раскроет некоторые секреты — например, где загадывать желание и попробовать самый ароматный марципан и кофе.

Цена: 790 рублей с человека

Длительность: 4 часа

Билет на кораблик оплачивается дополнительно.

2. Кёнигсберг в Калининграде: северный и южный Амалиенау

Амалиенау — район немецких вилл, в котором до сих пор улавливается дух старого Кенигсберга. Во время экскурсии туристы осмотрят немецкие особняки и доходные дома, сохранившиеся бомбоубежища, познакомятся с малышом-хомлином, осмотрят центральный парк и кирху памяти королевы Луизы, погуляют по историческим улочкам.

Цена: 777 рублей

Длительность: 2,5 часа

Организаторы советуют надеть удобную обувь и одежду по погоде — ходить придется много.

3. Форты Кёнигсберга и их подземелья

Эта экскурсия подойдет тем, кто уже насмотрелся на классические достопримечательности и хочет глубже погрузиться в историю Калининграда-Кенигсберга. Организатор экскурсии предлагает погрузиться в военную историю и прогуляться по фортам, которые 70 лет назад обороняли город-крепость.

Путешественники с головой окунутся в историю XIX века, узнают больше о штурм Кенигсберга в 1945 году, разгадают тайну «Янтарной комнаты», поищут клады, спрятанные немцами в годы Второй Мировой войны, посетят Форт № 8 Фридрих Вильгельм I и Форт № 2 Бронзарт.

Цена: 1000 рублей

Длительность: 2 часа

Экскурсию рекомендуют активным путешественникам, готовым к небольшим физическим нагрузкам.

4. Рыбный Кенигсберг и 12 оттенков пенного

Калининград известен не только уникальной архитектурой и историей, но и вкусными блюдами. Организаторы экскурсии обещают провести туристов по всем основным достопримечательностям города и тайным уголкам Кенигсберга. Но главная часть экскурсии — гастрономическая.

Путешественники продегустируют несколько видов балтийской рыбы, посетят мастер-класс по изготовлению строганины и попробуют это фирменное калининградское блюда.

В конце программы — переезд к зданию самой восточной пивоварни Пруссии и дегустация 12 сортов авторского пива. Попробовать его можно только в Калининграде — в другие города России пиво не поставляется. Пивной «сомелье» в дружеской атмосфере расскажет о каждом сорте.

Цена: Для группы 1-3 человек: 6500 ₽

Для группы 4-6 человек: 8200 ₽

5. Дворы древнего Закхайма, спрятанные в Калининграде. Прогулка по району приютов, школ и бедокуров

До района Закхаймских ворот туристы добираются редко — это не центр Калининграда. Но здесь спрятаны старые бастионы, немецкие госпитали и школы, о которых знают только местные жители. Путешественники увидят здание Королевского сиротского дома, особняк приюта Йоханнеса для престарелых, старый бастион «Литауэн», здания школ Листа и Хайдемана, здание пожарного депо Кенигсберга и редиют бастиона «Купфертайх», прогуляются по улочкам исторического района Нойе Зорге. Эта экскурсия отлично подойдет тем, кто уже насмотрелся на открыточные виды города и погулял по центральным районам.

Цена: 1000 рублей за человека