5 авторских экскурсий по Калининграду

Немецкие виллы и храмы, военные форты и ворота, могила знаменитого философа, самый крупный органный комплекс в России — все это можно увидеть в Калининграде.
Kaskad.tv подготовил подборку авторских туров по городу.
Все авторские туры стартуют в Калининграде.
Классическая обзорная экскурсия по городу на автобусе и прогулка на катере по реке Преголя. Организаторы обещают показать Калининград «с лучших ракурсов». Туристам покажут главные достопримечательности города: Королевские, Закхаймские и Росгартенские ворота, башни Врангеля и Дона, памятнким «Борющимся зубрам», остров Канта и Кафедральный собор.
У Рыбной деревни путешественники пересядут на катер и отправятся на прогулку по реке Преголя: рассмотрят в деталях подводную лодку Б-413, научно-исследовательские корабли «Витязь» и «Космонавт Виктор Пацаев» и другие экспонаты Музея Мирового океана под открытым небом.
В конце прогулки гид даст совет по самостоятельным прогулкам по городу и раскроет некоторые секреты — например, где загадывать желание и попробовать самый ароматный марципан и кофе.
Цена: 790 рублей с человека
Длительность: 4 часа
Билет на кораблик оплачивается дополнительно.
Амалиенау — район немецких вилл, в котором до сих пор улавливается дух старого Кенигсберга. Во время экскурсии туристы осмотрят немецкие особняки и доходные дома, сохранившиеся бомбоубежища, познакомятся с малышом-хомлином, осмотрят центральный парк и кирху памяти королевы Луизы, погуляют по историческим улочкам.
Цена: 777 рублей
Длительность: 2,5 часа
Организаторы советуют надеть удобную обувь и одежду по погоде — ходить придется много.
Эта экскурсия подойдет тем, кто уже насмотрелся на классические достопримечательности и хочет глубже погрузиться в историю Калининграда-Кенигсберга. Организатор экскурсии предлагает погрузиться в военную историю и прогуляться по фортам, которые 70 лет назад обороняли город-крепость.
Путешественники с головой окунутся в историю XIX века, узнают больше о штурм Кенигсберга в 1945 году, разгадают тайну «Янтарной комнаты», поищут клады, спрятанные немцами в годы Второй Мировой войны, посетят Форт № 8 Фридрих Вильгельм I и Форт № 2 Бронзарт.
Цена: 1000 рублей
Длительность: 2 часа
Экскурсию рекомендуют активным путешественникам, готовым к небольшим физическим нагрузкам.
Калининград известен не только уникальной архитектурой и историей, но и вкусными блюдами. Организаторы экскурсии обещают провести туристов по всем основным достопримечательностям города и тайным уголкам Кенигсберга. Но главная часть экскурсии — гастрономическая.
Путешественники продегустируют несколько видов балтийской рыбы, посетят мастер-класс по изготовлению строганины и попробуют это фирменное калининградское блюда.
В конце программы — переезд к зданию самой восточной пивоварни Пруссии и дегустация 12 сортов авторского пива. Попробовать его можно только в Калининграде — в другие города России пиво не поставляется. Пивной «сомелье» в дружеской атмосфере расскажет о каждом сорте.
Цена: Для группы 1-3 человек: 6500 ₽
Для группы 4-6 человек: 8200 ₽
До района Закхаймских ворот туристы добираются редко — это не центр Калининграда. Но здесь спрятаны старые бастионы, немецкие госпитали и школы, о которых знают только местные жители. Путешественники увидят здание Королевского сиротского дома, особняк приюта Йоханнеса для престарелых, старый бастион «Литауэн», здания школ Листа и Хайдемана, здание пожарного депо Кенигсберга и редиют бастиона «Купфертайх», прогуляются по улочкам исторического района Нойе Зорге. Эта экскурсия отлично подойдет тем, кто уже насмотрелся на открыточные виды города и погулял по центральным районам.
Цена: 1000 рублей за человека
Длительность: 2 часа