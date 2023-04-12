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1 час назад

В Петербурге закрыли пляж на Заячьем острове

Российская Газета

Мартовско-апрельские (а в отдельных случаях даже февральские) загорающие у стен Петропавловской крепости - это питерская традиция, старая городская легенда и многолетний миф.

В Петербурге закрыли пляж на Заячьем острове
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Здесь загорали всегда - и во время Великой Отечественной (даже в блокаду), и при Хрущеве и Брежневе, и в лихие 90-е, и потом. И вот вдруг кто-то попытался лишить горожан этой традиции, перекрыв вход на берег ржавыми загородками. Кстати, уже второй год подряд.

Народ, конечно, просто не замечает ни загородок, ни руководящих указаний. И загорает, как и всегда. Ругая между делом чиновников и обсуждая лишь один вопрос - зачем?

Как пояснили в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость находится в его ведении), "пляж Заячьего острова, а также проход вдоль Невы и выходящих на нее крепостных стен полностью закрыт в связи с проведением реставрационных работ на гранитном фасаде крепости". Как сообщили в пресс-службе, выйти к Неве, чтобы полюбоваться видом на Дворцовую набережную, мосты и стрелку Васильевского острова, можно с Комендантской пристани. Остается открытым и вход на стрелку Заячьего острова, с которой также открывается "открыточный" вид на Петербург.

Ограничения будут действовать до декабря 2024 года - до полного завершения реставрации. Администрация музея принесла извинения за причиненные неудобства.

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