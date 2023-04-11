Старинный форт в Калининграде впервые откроют для туристов

Старинный форт № 1 «Штайн», который располагается в Калининграде, впервые откроют для туристов в 2023 году. Об этом сообщил Артур Сарниц.

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«Организованные туристические группы и самостоятельные посетители смогут побывать на форту уже в мае. Тем самым мы запускаем проект превращения старинного оборонительного укрепления в достойный туристический объект фортификационного искусства конца XIX века. "Штайн" имеет в этом плане главную особенность - он не пострадал во время Второй Мировой войны», — пояснил Сарниц.

Он отметил, что работы по подготовке форта к приему посетителей проходили в течение девяти месяцев. В частности, специалисты привели в порядок внутренний двор сооружения, входные ворота и герб над ними. Кроме того, на территории форта проложили туристические дорожки и подготовили музейные экспозиции.