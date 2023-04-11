Что туристы чаще забирают из номеров отелей в Сочи

Скоро начало нового летнего курортного сезона. В Сочи прибудут миллионы туристов. Отельеры рассказали, что чаще всего увозят с собой постояльцы, пишет sochi1.ru.

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Очень быстро выходят из строя шторы и постельное белье - их прожигают, пачкают и рвут.

Одна из хозяек пансионата рассказала, что как-то семейная пара увезла две подушки из номера. Доходит до абсурда: как-то гости разобрали комод и увезли с собой на машине.

Также вывозят открывашки для бутылок, пепельницы, столовые приборы и посуду, включая кастрюли. Также туристы любят вывозить коврики из ванной комнаты.