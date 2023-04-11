$79.50+0.1487.10+0.37

Что туристы чаще забирают из номеров отелей в Сочи

1

Скоро начало нового летнего курортного сезона. В Сочи прибудут миллионы туристов. Отельеры рассказали, что чаще всего увозят с собой постояльцы, пишет sochi1.ru.

Что туристы чаще забирают из номеров отелей в Сочи
© Banki.loans

Очень быстро выходят из строя шторы и постельное белье - их прожигают, пачкают и рвут.

Одна из хозяек пансионата рассказала, что как-то семейная пара увезла две подушки из номера. Доходит до абсурда: как-то гости разобрали комод и увезли с собой на машине.

Также вывозят открывашки для бутылок, пепельницы, столовые приборы и посуду, включая кастрюли. Также туристы любят вывозить коврики из ванной комнаты.

Также часто туристы портят внутреннее убранство прилегающей территории, включая прудики, скульптуры и др.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий