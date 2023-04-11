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7 минут назад

Туристический маршрут по Волгоградской области признан одним из лучших

Волгоградская правда

Тур «Вдохновение волжских берегов» одержал уверенную победу на туристическом конкурсе.

Маршрут по Волгоградской области признан одним из лучших
Фото: Волгоградская правдаВолгоградская правда

В рамках платформы «Россия – страна возможностей» Волгоградский туристический проект вошел в десятку победителей Всероссийского туристического конкурса «Маршрут построен».

Поездку по достопримечательностям региона в этом году включат в молодежную программу «Больше, чем путешествие». По данным облкомэкономразвития, при разработке туристического маршрута были учтены все рекомендации и пожелания молодого поколения.

В ходе прогулки граждане ознакомятся с историческими местами города, великими памятниками и музейными комплексами. В маршрут включено посещение Мамаева кургана, музея архитектуры, галереи современного искусства и многое другое. Роскошные природные пейзажи станут приятной вишенкой на торте.

Над созданием тура по региону трудились как студенты, так и профессионалы из туристического бизнеса, регионального комитета экономической политики и развития, а также члены общественных организаций. Главная идея туристического проекта – создание городских агломераций без ущерба природе. А всероссийский конкурс позволит определить популярные туристические направления у молодежи и создать новые маршруты для путешествий.

По итогам конкурса жюри и народное голосование определили 10 лучших туристических проектов.

Напомним, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров утвердил развитие туризма как одно из наиболее перспективных направлений экономического развития региона. В Волгоградской области обновляются парки и общественные пространства, объекты культурного наследия, а также совершенствуется транспортная инфраструктура. В прошлом году регион посетили 1,5 млн туристов — по сравнению с 2021-м показатель вырос на 40%.

Отдых в России,Андрей Бочаров,
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