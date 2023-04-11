Маршрут по Волгоградской области признан одним из лучших

Тур «Вдохновение волжских берегов» одержал уверенную победу на туристическом конкурсе.

Фото: Волгоградская правда Волгоградская правда

В рамках платформы «Россия – страна возможностей» Волгоградский туристический проект вошел в десятку победителей Всероссийского туристического конкурса «Маршрут построен».

Поездку по достопримечательностям региона в этом году включат в молодежную программу «Больше, чем путешествие». По данным облкомэкономразвития, при разработке туристического маршрута были учтены все рекомендации и пожелания молодого поколения.

В ходе прогулки граждане ознакомятся с историческими местами города, великими памятниками и музейными комплексами. В маршрут включено посещение Мамаева кургана, музея архитектуры, галереи современного искусства и многое другое. Роскошные природные пейзажи станут приятной вишенкой на торте.

Над созданием тура по региону трудились как студенты, так и профессионалы из туристического бизнеса, регионального комитета экономической политики и развития, а также члены общественных организаций. Главная идея туристического проекта – создание городских агломераций без ущерба природе. А всероссийский конкурс позволит определить популярные туристические направления у молодежи и создать новые маршруты для путешествий.

По итогам конкурса жюри и народное голосование определили 10 лучших туристических проектов.