Море, горы и города: где можно побывать на майские праздники в России

До длинных майских праздников осталось совсем немного времени. Как их провести не только интересно, но и выгодно? Рассказал на телеканале «МИР 24» вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.

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По данным экспертов, самое популярное направление для коротких весенних каникул – это, конечно, курорты Краснодарского края. Чем они могут порадовать в это время?

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- Море, конечно, еще не купабельное на майские праздники. Но морской воздух никто не отменял, крытые бассейны или открытые с подогревом никто не отменял. Естественно, все морепродукты – мидии, устрицы, рыба, это тоже люди могут попробовать. Доступны различные винные хозяйства, сыроварни, лавандовые хозяйства. На самом деле, чем в мае хорош гастрономический и агротуризм? Еще нет большого количества людей на пляже. Поэтому можно спокойно, без очереди попасть, например, в какое-нибудь винодельческое хозяйство в дегустационный зал. Потому что, например, в августе очередь растягивается на две недели сразу.

А для кого такой отдых подойдет больше, для одиночек или семей?

- Все, что угодно. Для людей пытливых умов, которые не просто любят лежать на пляже, потому что в мае на пляже не полежишь. А которые любят путешествовать, узнавать что-то интересное, тематические парки, открывать для себя что-то новое. Это могут быть и семьи с детьми, и молодежь, которая может ходить в походы по горам, пока еще нет жары, как в июле-августе. И просто людям бальзаковского возраста 45 плюс тоже будет интересно.

А где будет лучше с детьми?

- С детьми все больше люди выбирают отдых «все включено». Они хотят заплатить один раз в турагентстве у себя в городе, и потом уже отдыхать и не платить ни рубля. Сейчас такие предложения все больше и больше появляются в районе Анапы. Когда заходишь на территорию комплекса, и там есть все: кафе, рестораны, аптеки, магазины, питание по системе все включено, пять раз в день, все напитки, алкогольные и безалкогольные, различные игры, клуб для детей, анимация для взрослых и детей, – это все входит в стоимость. Людям нравится такой отдых, они понимают, что у них полный пакет. Они заплатили какую-то стоимость, и больше денег не тратят.

Во сколько обойдется средний пакет?

- Стоимость растет, и сильнее в Сочи, поскольку Сочи остается единственным открытым аэропортом на всем Черноморском побережье России. Все остальное закрыто – Краснодар, Анапа, Геленджик, Симферополь. И люди вынуждены лететь в Сочи. Сочинские отельеры принимают, но и поднимают цена на 30-40% в отелях «4-5 звезд». Отели «1-3 звезды», к счастью, поднимают цены намного меньше, в среднем на 10%, максимум 15% по сравнению с прошлым годом.

К примеру, если в прошлом году отель «3 звезды» стоил 3-4 тысяч рублей, то в этом году он стоит 3,5-4,5 тысячи рублей в сутки. Хуже намного ситуация по отелям «4 звезды». Если в прошлом году они стоили 10 тысяч рублей в сутки, то в этом году это уже 13-14 тысяч рублей в сутки. Это намного сильнее бьет по кошельку. Я уже молчу про отели «5 звезд» – мы видим цены 30 и 40 тысяч рублей в сутки за номер.

А если самому организовать, получится сэкономить?

- Да, если жить не в отеле «4-5 звезд», а в гостевом домике у дяди Ашота, то можно найти что-то около 2 тысяч и даже 1,5 тысяч за койкоместо, с туалетом во дворе, с душем во дворе. Такие способы размещения остались.

Но мой совет не экономить на себе любимом, а просто поменять место отдыха. Не ехать в Сочи, где отельеры, как жирные коты, хотят залезть в ваш карман, а поехать в Крым. Там отельеры на март-апрель-май опустили цены на 30%, а некоторые отели 4-5 звезд уже на 40% по сравнению с прошлым годом. И где-то через месяц мы ждем снижения цен на июнь-июль на 25% по сравнению с прошлым годом. Ну, к примеру, тот отель, который в Сочи стоит 10 тысяч в сутки, в Крыму будет стоить максимум 6 тысяч.

Поэтому мой совет ехать не в частные гостевые домики, а в хорошие большие отельные комплексы с бассейнами, кондиционерами, большой территорией, но только в Крым.

Горнолыжный сезон хоть и закрыт, но многих это не останавливает. Что посоветуете тем, у кого душа просится в горы?

- Снега почти уже нигде нет. Он остался сейчас на Эльбрусе выше трех тысяч метров. Там кататься можно, но где-то до 1 мая. В мае уже нигде в России кататься нельзя. В апреле на самых верхних очередях канатных дорог еще можно найти снег. Остатки снега есть в Мурманской области, – это знаменитый курорт Кировск в Хибинах. И ждать Нового года. Понимая, что в этом году был аншлаг на горнолыжки, мой совет – бронировать данный отдых на Новый год уже в июне-июле.

Тот номер, который в августе бронировали в Красной поляне с заездом 2 января за 10 тысяч сутки, при бронировании в конце ноября уже стоил 20 тысяч в сутки. За четыре месяца с августа по ноябрь он подорожал в два раза.

В среднем сколько выйдет в это время подышать горным воздухом?

- Сейчас очень хорошие цены, потому что те отели, которые стоили 10 тысяч, сейчас и в мае будут стоить уже 3 тысячи. Падение цен в горах составляет примерно 70%. Сейчас везде есть места без очередей на канатной дороге – в Архызе, в Красной Поляне, в Домбае, в Приэльброусье, Архызе, Шерегеше, везде цены упали на 60-70%.

Многие длинные выходные используют на другие города, и пальма первенства традиционно принадлежит Петербургу. Есть ли достойная альтернатива?

- Я тяжело вздохнул, потому что у нас очень мало городов, похожих на Европу. По сути дела, их два – Калининград с пригородами, которые находятся на Балтийском взморье, и Санкт-Петербург. Велика Россия, а отдыхать в Европе толком негде.

Поэтому мой совет поехать в западную Белоруссию на границе с Литвой, с Польшей. В тот же Гродно, и там увидите Европу, только в два раза дешевле Петербурга.

Куда еще посоветуете поехать за пределы России? Где лучше соотношение качества и цены?

- Направлений много, в том числе недорогих, но перевозка убивает все. Я бы сказал, Таиланд, но перевозка дорогая. Понятно, что проживание там в два раза дешевле, чем в Сочи, а питание в четыре раза дешевле. Но попасть в Таиланд стоит в три раза дороже, чем в Сочи. Есть хорошие курорты, но билеты дорогие.

А если говорить о ближнем зарубежье?

- Это Белоруссия, Армения, Грузия, Казахстан, Узбекистан, – все это относительно недорого. Особенно куда можно приехать на автомобиле – Белоруссия, Грузия, Армения. И Казахстан для жителей Омской, Оренбургской, Самарской, Волгоградской, Астраханской области.

Что делать, если не хочется далеко ехать, а полноценный отдых телу и мозгам необходим?

- В каждом регионе, какой бы ни назвали, – Байкал, Алтай, Карелия, Северный Кавказ, Дальний Восток, Центральная Россия, есть курорты, куда можно приехать на автомобиле. Два-три-пять часов, и вы на этом курорте. Если говорить о Москве, то Золотое кольцо. На майские праздники на 4-5 дней можно выехать во Владимир, Суздаль, Переславль-Залесский, – это будет стоить абсолютно вменяемых денег. Да, вы не тратитесь на дорогие авиа и железнодорожные билеты, вы посадили всю свою семью в одну машину и поехали, и ночуете там, где захотите. Можно найти недорогие места.

В качестве итога, назовите тройку лучших вариантов на майские праздники?

- Я назову не тройку, а больше. Мой совет: в праздники, неважно какие, – Рождество, Новый год, 8 марта, майские праздники, скоро будут июньские, – их даты известны за год вперед. Покупайте заранее проживание, билеты. Например, те билеты Москва-Сочи, которые продавали с вылетом 30 апреля в декабре за 3 тысячи рублей, сейчас уже стоят 15-18 тысяч. То есть билеты за четыре месяца подорожали на 500%.