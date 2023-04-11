Россиянам назвали самый дорогой город для отдыха на майские

Эксперты определили, какие отели выбирают туристы на майские праздники в популярных для путешествий городах РФ.

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Как сообщает РИА Новости, наиболее востребованным туристическим направлением стал Санкт-Петербург. На втором месте – Сочи. В Калининград отправятся 6,2 процента путешественников.

В Казани проведут длинные выходные 5,4 процента пользователей. Ночь в гостинице стоит в среднем 4,2 тысячи рублей. Причем 42 процента туристов остановятся в "четверках", треть — в хостелах, 16 процентов — в трехзвездочных отелях. Примерно по пять процентов — в "пятерках" и двухзвездочных объектах. И это самый дорогой вариант.