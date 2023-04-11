В России предложили ввести туристический кешбэк для инвалидов

Программа туристического кешбэка вновь может заработать в России. В комитете Госдумы по труду и социальной политике предложили запустить этот механизм для людей с ограниченными возможностями, передает "Уралинформбюро".

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Инициативу обсуждают на экспертной рабочей группе, которая занимается развитием туризма для инвалидов, пишет "Парламентская газета". Участники дискуссии сошлись на мнении, что возвращать людям с ограниченными возможностями следует 30% от стоимости тура по России. Как рассказал замруководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов, он готовит запрос в правительство с этим предложением и другими идеями развития инклюзивного туризма.

Отмечается, что комитет Госдумы по туризму инициативу уже одобрил.