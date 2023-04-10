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На трассах Краснодарского края летом откроют 270 придорожных ярмарок

Глава региона рассказал, что ежегодно на курорты Кубани приезжают более 17 млн туристов. Кроме того, с каждым годом увеличивается число автотуристов, которые активно пользуются придорожным сервисом.

В Краснодарском крае летом откроют 270 придорожных ярмарок
© Runews24

В прошлом году вдоль трасс на Кубани работало 239 сельскохозяйственных ярмарок, в этом году их количество будет увеличено до 270.

Губернатор также рассказал об изменении формата объектов придорожного сервиса.

«На смену традиционным кафе, магазинам и автозаправочным станциям с минимальным набором услуг приходят многофункциональные комплексы», - сказал Вениамин Кондратьев.

Сегодня в регионе уже открыто десять комплексов сервиса «Лукойл», «Транспарк» и «Роснефть». На их территориях расположены заправки, пункты торговли и питания, ярмарки местных товаров, отели, сувенирные магазины и детские площадки.

Отметим, что на придорожных ярмарках для посетителей установлены беседки для приема пищи и отдыха, фотозоны. Чаще всего на них реализуют плодоовощные культуры, в том числе бахчевые культуры – арбузы и дыни.

Больше всего ярмарок работает на ключевых курортных маршрутах вдоль федеральных дорог М-4 «Дон» (Горячий Ключ, Геленджик, Выселковский, Кущевский, Кореновский, Крыловский, Туапсинский и Павловский районы), А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк) и А-290 (Новороссийск – Керчь через Красноармейский, Темрюкский и Славянский районы), а также вдоль краевых дорог «Краснодар – Ейск» и «Крымск – Джигинка».

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