В Краснодарском крае летом откроют 270 придорожных ярмарок

На трассах Краснодарского края летом откроют 270 придорожных ярмарок
Глава региона рассказал, что ежегодно на курорты Кубани приезжают более 17 млн туристов. Кроме того, с каждым годом увеличивается число автотуристов, которые активно пользуются придорожным сервисом.
В прошлом году вдоль трасс на Кубани работало 239 сельскохозяйственных ярмарок, в этом году их количество будет увеличено до 270.
Губернатор также рассказал об изменении формата объектов придорожного сервиса.
«На смену традиционным кафе, магазинам и автозаправочным станциям с минимальным набором услуг приходят многофункциональные комплексы», - сказал Вениамин Кондратьев.
Сегодня в регионе уже открыто десять комплексов сервиса «Лукойл», «Транспарк» и «Роснефть». На их территориях расположены заправки, пункты торговли и питания, ярмарки местных товаров, отели, сувенирные магазины и детские площадки.
Отметим, что на придорожных ярмарках для посетителей установлены беседки для приема пищи и отдыха, фотозоны. Чаще всего на них реализуют плодоовощные культуры, в том числе бахчевые культуры – арбузы и дыни.
Больше всего ярмарок работает на ключевых курортных маршрутах вдоль федеральных дорог М-4 «Дон» (Горячий Ключ, Геленджик, Выселковский, Кущевский, Кореновский, Крыловский, Туапсинский и Павловский районы), А-289 (Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк) и А-290 (Новороссийск – Керчь через Красноармейский, Темрюкский и Славянский районы), а также вдоль краевых дорог «Краснодар – Ейск» и «Крымск – Джигинка».