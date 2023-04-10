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34 минуты назад

В Пензенской области строят «туристическую дорогу»

penzainform.ru

В Пензенской области приступили к строительству «туристической дороги», которая соединит села Абашево Спасского района и Паны Наровчатского района и позволит сократить путь в три раза. Ее протяженность составит 8,85 км.

В Пензенской области строят «туристическую дорогу»
Фото: PenzainformPenzainform

«Работы проводим по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Пензенская область богата интересными объектами, и создание необходимой инфраструктуры позволит нам в полной мере раскрыть туристический потенциал региона», - сообщил у себя в Telegram губернатор Олег Мельниченко.

Так, в Наровчатском районе переплетаются исторический, паломнический и литературный маршруты, что привлекает туристов. Например, сам Наровчат известен своим пещерным комплексом, единственным в мире музеем писателя Александра Куприна, который родился в этом селе.

«Абашево - родина знаменитой на весь мир Абашевской игрушки. К тому же неподалеку есть парк-отель «Кленовая роща». Сейчас там как раз идет реконструкция», - добавил глава региона.

Когда будет построена новая дорога, число посетителей туристических объектов увеличится.

«Одна из основ развития туризма в регионе - это организация удобных маршрутов», - подчеркнул Олег Мельниченко.

Отдых в России,Олег Мельниченко,Александр Куприн,
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