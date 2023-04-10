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Нейросеть внесла Крым и Кубань в рейтинг лучших турнаправлений для отдыха летом 2023 года

Российская туристка сделала запрос в нейросети о самых лучших туристических направлениях для отдыха летом в 2023 году. Результатами поиска россиянка поделилась в блоге на платформе «Дзен».

Нейросеть внесла Крым и Кубань в рейтинг лучших турнаправлений
© Runews24

Отмечается, что туристка ожидала увидеть короткий ответ про популярные курорты Турции или России, однако нейросеть представила подробный рейтинг по городам и странам. При этом список возглавил Крым.

По версии нейросети, полуостров является прекрасным местом для отдыха в любое время года, где туристам для посещения предлагается большое разнообразие культурных и развлекательных мероприятий. Помимо этого, Крым признан идеальным местом для пляжного отдыха.

В том числе в список рекомендуемых российских курортов также вошли Сочи, Анапа, Краснодар, Туапсе и Геленджик. Среди зарубежных туристических направлений нейросеть отметила Египет, Грецию, Турцию, Кипр, Хорватию и Черногорию.

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