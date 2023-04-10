Приехавшие в Россию немцы назвали возмутившие их в стране вещи

Российская тревел-блогерша пообщалась с парой из Германии, впервые приехавшей в Россию, и назвала возмутившие их в стране вещи. Об этом со слов своих знакомых она рассказала в личном блоге «Лайк Трэвел Путешествия» на платформе «Дзен».

Фото: Лента.ру Лента.ру

Так, больше всего туристов поразил запрет на распитие спиртных напитков в общественных местах.

«Первое, что вызвало у немцев шок, — это запрет на употребление алкоголя в общественных местах: на улице и в парках. Дело в том, что в Германии не существует такого правила, за исключением некоторых мест в отдельных городах, более того, пиво можно купить уже с 16 лет», — отметила автор блога.

Кроме того, пару удивил закон, запрещающий продажу алкоголя в магазинах в ночное время и по праздникам.

«То есть вечером пить нельзя, только днем можно? Серьезно? Лучше пейте в будние дни, чем в праздники? Где вообще у вас логика?» — привела слова немцев россиянка.

Также блогерша рассказала, что знакомых из Германии крайне возмутила музыка, играющая в машинах, и постоянный шум под окнами дома.

«Я объяснила, что с этим ничего поделать нельзя, меня это тоже напрягает. Выйти и попросить убавить звук? А если не согласятся? Нет у нас в России такого закона и тем более нет на это управы <…>. Этот водитель уедет, другой его сменит, как показывает практика», — высказалась соотечественница.

Помимо этого, немцы были недовольны «давкой» в общественном транспорте и нелюбовью жителей России к соблюдению очередей в магазинах.