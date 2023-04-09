В Петербурге начнут разводить мосты. Что нужно знать туристу

В ночь на 10 апреля в Северной столице начнется прекрасная пора разведенных мостов. Это эффектное зрелище давно стало одной из визитных карточек города. Многие туристы приезжают специально для того, чтобы увидеть, как пролеты Дворцового или Троицкого плавно поднимаются ввысь. Но в последнее время в Петербург стало заходить меньше судов, поэтому и ночные шоу бывают все реже - к большому неудовольствию гостей.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Дело в том, что петербургские мосты разводят не просто так, а для прохода караванов грузовых судов. Их владельцы подают заявку в администрацию Волго-Балтийского бассейна, откуда она поступает в городской "Мостотрест", который обеспечивает разводку. И если в навигацию 2018 года в город на Неве зашло 3160 судов, то в прошлогоднюю - всего 1565. Сначала трафик сокращался в связи с пандемией, потом перестали заходить танкеры: порт Усть-Луга переключился на доставку нефтепродуктов по трубопроводам.

Видео дня

- Разводка мостов производится по заявке Волго-Балта. Если ее нет, - не разводим, - поясняет директор ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин. - Из-за этого появляются вопросы, особенно у гостей города: "Мы специально приехали посмотреть на мосты, а вы их не развели - почему?" Да потому, что заявки не было!

На разведенные мосты можно любоваться не только с набережных, но и с борта речных трамвайчиков - такие экскурсии пользуются большим спросом. Чтобы не оставлять туристов без впечатлений, в прошлом году судоходные компании специально выделяли теплоход, заказывали лоцмана и сами подавали заявку на разведение переправ.

- Это платная услуга, она стоит примерно 40 тысяч рублей, - рассказывает президент Ассоциации владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга Владимир Родионов. - При этом двухпалубный теплоход остается пустым, поскольку проход между разведенными пролетами с пассажирами на борту запрещен. Но мы это делали ради туристов. Разведенные мосты - бренд Петербурга, и очень сложно объяснить человеку, который приехал в город на день-два, почему он их не увидит.

В начале навигации 2022 года у судоходных компаний появилась идея: а что если разводить мосты специально для туристов? Направили такое предложение в правительство города. Но положительный ответ получили только в сентябре, когда навигация была уже на излете.

Многие туристы приезжают специально для того, чтобы увидеть, как пролеты Дворцового или Троицкого плавно поднимаются ввысь

Будут ли "туристические разводки" в этом году? В "Мостотресте" говорят, что указаний на этот счет не получали.

- Мы снова направили письма в правительство города с просьбой дать распоряжение о разводке двух мостов - Дворцового и Троицкого - даже при отсутствии заявок на проход караванов. Пока ждем ответа. К "Мостотресту" у нас претензий нет: им нужен документ, - отмечает Владимир Родионов.

В правительстве Петербурга на вопрос "Российской газеты" ответили, что для разводки мостов без заявок от грузовых судов действительно требуется письменное указание администрации города. Но пока решение не принято. Впрочем, время еще есть - навигация только начинается.

Узнать о том, какие петербургские мосты и когда будут разведены, можно на сайте mostotrest-spb.ru и в мобильном приложении "Мосты Петербурга".

Справка "РГ"