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Сезон полетов на воздушных шарах официально открыли в Нижнем Новгороде

Сезон полетов на аэростатах официально открыли в Нижнем Новгороде 9 апреля. Об этом сообщается в официальной группе во ВКонтакте. Сегодня утром пилоты поднялись на двух воздушных шарах и встретили рассвет на высоте 1500 метров. Открывшиеся виды они описали в публикации.

Сезон воздухоплавания официально открыли в Нижнем Новгороде
© Нижегородская правда

«В лесах ещё есть снег, и в полях местами тоже очень сыро, но мы сегодня обошлись без джипинга. Очень ждём листочки. На майские будет супер красиво!» — рассказали пилоты.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Федор Конюхов установил мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре.

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