Сезон воздухоплавания официально открыли в Нижнем Новгороде

Сезон полетов на воздушных шарах официально открыли в Нижнем Новгороде
Сезон полетов на аэростатах официально открыли в Нижнем Новгороде 9 апреля. Об этом сообщается в официальной группе во ВКонтакте. Сегодня утром пилоты поднялись на двух воздушных шарах и встретили рассвет на высоте 1500 метров. Открывшиеся виды они описали в публикации.
«В лесах ещё есть снег, и в полях местами тоже очень сыро, но мы сегодня обошлись без джипинга. Очень ждём листочки. На майские будет супер красиво!» — рассказали пилоты.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что Федор Конюхов установил мировой рекорд по дальности полета на воздушном шаре.