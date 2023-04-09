Сезон воздухоплавания официально открыли в Нижнем Новгороде

Сезон полетов на аэростатах официально открыли в Нижнем Новгороде 9 апреля. Об этом сообщается в официальной группе во ВКонтакте. Сегодня утром пилоты поднялись на двух воздушных шарах и встретили рассвет на высоте 1500 метров. Открывшиеся виды они описали в публикации.