Спрос на горные курорты в России вырос на 15%

Россияне ездили кататься в основном в Домбае, Архызе, Приэльбрусье и Шерегеше. А вот сочинская Красная Поляна хоть и осталась самым популярным курортом, этой зимой слегка сдала позиции. Увы, стоимость такого отдыха в России подскочила из-за отельеров.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Где покататься в горах в России?

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С начала декабря 2022 года по конец марта 2023-го число бронирований на горнолыжный отдых в России выросло на 15% год к году, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные сервиса Travelata.ru. Туроператор «Дельфин» тоже оценил рост турпотока в 10 – 15%.

На Красную Полину пришлось 58% всех продаж. Но это меньше, чем в прошлом сезоне, потому что этой зимой на Кубани выпало мало снега. Зато вот средняя стоимость ночи на курорте подскочила на 30% год к году, до 5700 рублейю. За тур россияне платили в среднем 70 500 — почти на 10% больше.

Популярнее стали горы Северного Кавказа. Домбай в этот раз выбрали 20% горнолыжников, хотя ещё в 2021 – 2022-м их было всего 5%. В Приэльбрусье число туристов подскочило с 1 до 10%. Ещё участники рынка заметили мощный приток в Архыз и Шерегеш в Кемеровской области. Путешественники выбирали эти курорты как альтернативу зарубежным.

Цена проживания в этих местах тоже подскочила. Ночь в Архызе подорожала на 35%, до 8900 рублей, Домбае — на 19%, до 6200 рублей, в Шерегеше — на 8%, до 7500 рублей. Не было изменений лишь в Приэльбрусье, там и сейчас ночь обойдётся в 5100 рублей.

Другие горнолыжные курорты России

Своё исследование посещаемости горнолыжных курортов провели аналитики МТС Travel. По их данным, самыми востребованными направлениями стали

склоны Сочи — Красная Поляна, Роза Хутор, Газрпром

Архыз,

Шерегеш,

Абзаково (Башкортостан)

Эльбрус.

Самый большой прирост в числе туристов показали курорты «Горный воздух» в Сахалинской области и «Абзаково» в Башкортостане. Число гостей из других регионов за год там выросло на 20%, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование.