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31 минуту назад

«День селедки» в Калининграде попал в топ-50 лучших туристических событий в России за 2023 год

runews24.ruиещё 3

В субботу, 8 апреля, в Калининграде состоялся так называемый «День селедки», на который пришли около 60 тысяч человек, сообщили, подводя итоги гастрономического праздника, в Музее Мирового океана.

«День селедки» попал в топ-50 лучших туристических событий в России
Фото: Runews24Runews24

Таким образом, уже сейчас событие попали в топ-50 национального календаря туристических событий России за 2023 года, и стало стимулом к проведению Всероссийской недели селёдки, что прошла впервые с 3 по 9 апреля.

За всю неделю сотрудники музея провели свыше 100 экскурсий, а горожане и гости Калининграда стали посетителями 25 интерактивных зон, а также смогли попробовать десятикилограммовую «Селёдку под шубой».

Напомним, что ранее вице-премьер калининградского правительства Ирина Сорокина перешла на работу начальником Контрольно-счетной палаты региона.

Отдых в России,Ирина Сорокина,
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