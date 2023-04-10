«День селедки» попал в топ-50 лучших туристических событий в России

В субботу, 8 апреля, в Калининграде состоялся так называемый «День селедки», на который пришли около 60 тысяч человек, сообщили, подводя итоги гастрономического праздника, в Музее Мирового океана.

Фото: Runews24 Runews24

Таким образом, уже сейчас событие попали в топ-50 национального календаря туристических событий России за 2023 года, и стало стимулом к проведению Всероссийской недели селёдки, что прошла впервые с 3 по 9 апреля.

За всю неделю сотрудники музея провели свыше 100 экскурсий, а горожане и гости Калининграда стали посетителями 25 интерактивных зон, а также смогли попробовать десятикилограммовую «Селёдку под шубой».