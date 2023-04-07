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1 час назад

Места Горного Алтая, которые нужно увидеть: видео

Мария Каткова

Республика Горный Алтай расположена на юге Сибири, рядом с ней находятся Алтайские горы. Эта республика характерна своей необыкновенной природой, которая восхищает туристов.

Здесь расположена тундра, горная долина и бесчисленное множество озер. Кроме того, именно здесь находятся заповедники с редкими животными: снежными барсами и горными баранами.

За одну поездку на Алтай невозможно посмотреть все и насладиться красотой местной природы, но есть ключевые места, которые обязательны к посещению. О них в своем видео рассказала @levshinaa_ в своем видео в TikTok.

АТОР: названы востребованные национальные маршруты у россиян

Смотрите видео и узнаете, какие природные достопримечательности точно надо включить в свою поездку в республику Алтай.

Ранее сообщалось, что стало известно, куда поедут россияне на майские праздники.

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