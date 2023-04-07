Республика Горный Алтай расположена на юге Сибири, рядом с ней находятся Алтайские горы. Эта республика характерна своей необыкновенной природой, которая восхищает туристов.

Здесь расположена тундра, горная долина и бесчисленное множество озер. Кроме того, именно здесь находятся заповедники с редкими животными: снежными барсами и горными баранами.

За одну поездку на Алтай невозможно посмотреть все и насладиться красотой местной природы, но есть ключевые места, которые обязательны к посещению. О них в своем видео рассказала @levshinaa_ в своем видео в TikTok.

Смотрите видео и узнаете, какие природные достопримечательности точно надо включить в свою поездку в республику Алтай.