Зимой курорты Кубани посетили свыше 2,5 миллиона туристов

На Кубани подвели итоги зимнего сезона, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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- С декабря по март курорты Краснодарского края посетили более 2,5 миллиона человек. Это на четыре процента больше, чем за тот же период годом ранее, - сказал временно исполняющий обязанности министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Более 1,4 миллиона отдыхающих принял Сочи, 212 тысяч человек - Геленджик и 156 тысяч - Анапа. Количество однодневных туристических посещений в зимний сезон выросло и приблизилось к миллиону - 934 тысячи человек. Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Сейчас на курортах Краснодарского края активно готовятся к летнему сезону. Ожидается, что регион посетят не менее девяти миллионов туристов, как и минувшим летом.