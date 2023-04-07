Немецкие туристы рассказали о четырех поразивших их вещах в РФ

Туристы из Германии приехали в Россию и столкнулись с некоторыми моментами, которые их удивили и даже возмутили, рассказала россиянка, пригласившая гостей из ФРГ, пишет "Турпром".

Фото: Banki.loans Banki.loans

Супруги Герман и Мари никогда не были в России, но давно хотели сюда приехать. Приезд несколько омрачило поведение русских людей.

Прежде всего немцев удивил запрет на употребление спиртного в общественных местах.

Возмутил немцев и постоянный шум и музыка из автомобилей у дома их подруги. В ФРГ за нарушение тишины действуют немалые штрафы.

Немцам также не понравилось поведение некоторых россиян в магазинах, когда люди пытались пройти без очереди.