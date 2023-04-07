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37 минут назад

Немецкие туристы рассказали о четырех поразивших их вещах в России

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Туристы из Германии приехали в Россию и столкнулись с некоторыми моментами, которые их удивили и даже возмутили, рассказала россиянка, пригласившая гостей из ФРГ, пишет "Турпром".

Немецкие туристы рассказали о четырех поразивших их вещах в РФ
Фото: Banki.loansBanki.loans

Супруги Герман и Мари никогда не были в России, но давно хотели сюда приехать. Приезд несколько омрачило поведение русских людей.

Прежде всего немцев удивил запрет на употребление спиртного в общественных местах.

Возмутил немцев и постоянный шум и музыка из автомобилей у дома их подруги. В ФРГ за нарушение тишины действуют немалые штрафы.

Немцам также не понравилось поведение некоторых россиян в магазинах, когда люди пытались пройти без очереди.

Еще одним шокирующим моментом для немцев оказалась давка людей в общественном транспорте.

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