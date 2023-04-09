Где в России появятся пятизвездочные аэропорты

Энергоэффективные, пожаробезопасные, имеющие множество функциональных зон, приспособленные для инвалидов, детей и животных — такими должны быть российские аэропорты, согласно опубликованным Минстроем 4 апреля новым правилам строительства и реконструкции аэровокзальных комплексов. Соответствующие высочайшим мировым стандартам воздушные гавани в России уже есть, но чтобы они появились не только в городах-миллионниках, нужно сделать доступными для таких проектов инфраструктурные бюджетные кредиты, рассказали «Парламентской газете» эксперты.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

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Минстрой определил минимальный перечень того, что должно быть в каждом аэропорте. Не обойтись без зоны регистрации и досмотра пассажиров, туалетов и зала ожидания. В крупных аэропортах следует размещать билетные кассы и представительства авиакомпаний, торговые точки и пункты питания, детские игровые комнаты и залы повышенной комфортности, курительные комнаты и помещения религиозного назначения.

Площадь различных аэропортовых зон следует рассчитывать исходя из пассажиропотока, а для экспедиционных гаваней, где нет регулярных рейсов, можно ставить мобильные здания. При этом появились новые требования к энергоэффективности и пожарной безопасности зданий: помещения для сбора людей при эвакуации должны учитывать особенности маломобильных граждан.

В аэропортах можно создавать зоны для оказания помощи людям с инвалидностью, даже места для выгула собак-проводников. Отдельно позаботились о владельцах частных самолетов, для этого ввели понятие «деловая авиация» и правила обслуживания таких рейсов.

Самый современный аэропорт

В России, согласно реестру Росавиации, зарегистрированы 225 аэродромов. Из них около восьмидесяти входят в федеральную опорную сеть, а 71 воздушная гавань принимает международные рейсы. Управляющие компании крупных аэропортов пекутся о собственной репутации, поэтому проводят реконструкцию и модернизацию своей наземной инфраструктуры, рассказал «Парламентской газете» главный редактор портала Avia.ru, эксперт Комитета Госдумы по транспорту Роман Гусаров. В нашей стране, по его словам, есть даже пятизвездочные аэропорты, входящие в мировые рейтинги. Причем процесс обновления не остановился даже с началом СВО, когда Запад пытался отменить российскую авиацию.

Но одно дело — суперсовременный терминал С столичного Шереметьево, а другое — десятки аэропортов Якутии и Магаданской области, где воздушное сообщение необходимо как воздух, а здания для пассажиров оставляют желать лучшего. Минстрой, объяснил Роман Гусаров, унифицировал требования, которым теперь будет проще соответствовать. «Даже в небольших аэропортах что-то меняется к лучшему, — отметил эксперт. — Помогает государственно-частное партнерство: инвестор модернизирует воздушную гавань, из госбюджета финансируют ремонт взлетно-посадочной полосы, а регион отвечает за необходимую инфраструктуру, например подъездные дороги или парковки».

Кредит — на новое здание

В утвержденной в прошлом году кабмином программе развития авиатранспортной отрасли до 2030 года упор сделали на выпуск отечественных самолетов и элементов для них. Парк должны пополнить больше тысячи лайнеров полностью российского производства, в том числе малоразмерные самолеты, предназначенные для полетов на относительно небольшие расстояния.

Региональной авиации власти уделяют повышенное внимание, речь идет и о воздушных судах, и о реконструкции аэропортов, и о строительстве новых, сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам Сергей Рябухин: «К этой работе, помимо Минтранса и Минпромторга, подключился Минстрой, который представил стандарты для аэропортов. Это потребовалось, чтобы регионы смогли получать инфраструктурные бюджетные кредиты на проекты создания аэропортов».

Кредиты на срок до пятнадцати лет и всего под три процента годовых государство выдает с 2021 года. Регионы получают финансирование для реализации проектов, которые помогли бы развитию образования, науки и экономики, а также сделали бы субъекты более привлекательными для инвесторов и создания новых рабочих мест. Наличие хорошего аэропорта серьезно увеличивает инвестиционную привлекательность региона, отметил Сергей Рябухин, поэтому в связи с увеличением суммы, которую государство выделяет на инфраструктурные кредиты, сенатор ожидает новых проектов. Они вполне могут соответствовать пятизвездочным стандартам.

Пассажиров стало меньше

Господдержку региональной сети аэропортов констатировал и член Комитета Госдумы по строительству Александр Якубовский. Финансирование, по его словам, бесперебойное, благодаря чему в Иркутской области, которую он представляет, в ближайшие два года модернизируют два аэропорта. «Благодаря оптимизации требований к зданию снизится финансовая нагрузка», — отметил депутат.