Как провести майские праздники в Крыму

Крым готовится встречать туристов на майские праздники. Это своеобразный двойной тест перед летом. Во-первых, проверяется, готов ли регион к наплыву туристов, во-вторых, готовы ли сами туристы ехать в Крым во время специальной военной операции, да еще когда из каждого утюга рассказывают о готовящемся украинском наступлении.

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Билеты на поезда почти распроданы

Видео дня

По оценке генерального директора одной из крымских туристических компаний Ивана Коваленко, кто-то действительно воздержится от поездки в Крым, однако в целом в России достаточно людей, которые не испугаются приехать на полуостров. В конце концов, кто не рискует, тот не пьет шампанское, в том числе и крымское. Если же серьезнее, то власти региона уверены, что безопасность обеспечена. Глава Крыма Сергей Аксенов недавно по-римски лаконично отреагировал на угрозы контрнаступления ВСУ: «Ждем. Встретим. Похороним». В конце концов, Таврида не случайно была в свое время частью Римской империи, и крепость Харакс на мысе Ай-Тодор в современной Гаспре — и доказательство тому, и одновременно великолепный туристический объект, который можно посетить на майские праздники.

Прогноз погоды в Крыму на 29 апреля — 9 мая: Температура воздуха: +15 — +20 Температура морской воды: +12 — +14 Источник: Gismeteo

По мнению экспертов, майский мини-сезон пройдет по той же модели, что и в прошлом году. Ключевое логистическое ограничение — отсутствие авиасообщения. Это остановит значительное количество жителей отдаленных регионов. Но и при этом поезда, хотя из Москвы до Симферополя добираться больше суток, не справляются с потоком желающих приехать на полуостров. На сайте официального перевозчика на 28 и 29 апреля билетов практически нет. В остальные дни уехать пока можно. На поезд из Санкт-Петербурга мест нет с 26 апреля по 1 мая включительно.

В этой ситуации большинство туристов будут добираться до полуострова через Крымский мост автомобильным транспортом и по преимуществу из соседних регионов — Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области, республик Северного Кавказа.

Министр курортов и туризма региона Вадим Волченко заверил, что правительство Крыма вместе с федеральными коллегами работает над увеличением железнодорожного потока в Крым, а также оптимизацией досмотровых процедур безопасности на Крымском мосту. К началу мая планируется добавить шесть дополнительных досмотровых комплексов и пять полос на подъезде к Крымскому мосту, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Аксенов. «В период максимальной загрузки прохождение досмотра должно длиться не более часа с момента подъезда к мосту. Это наш целевой показатель», — поставил задачу глава республики.

Юго-восток: ближе к мосту и безопаснее

Наиболее востребованным регионом Крыма и на майские праздники, и на высокий летний сезон, по оценке Ивана Коваленко, станет юго-восток полуострова, главные магниты которого — Феодосия, Коктебель, Карадаг, Меганом, Капсель, Судак, Новый Свет. Тому есть несколько причин. Во-первых, они расположены ближе к Крымскому мосту, во-вторых, безопаснее в сравнении с Севастополем и Западным Крымом, которые время от времени пытаются атаковать беспилотниками украинские военные.

«По традиции большинство автотуристов предпочитают не сидеть на одном месте, а передвигаться по полуострову. Наиболее популярный маршрут для них на майские праздники выглядит примерно так: Керчь — Феодосия — Коктебель — Судак. Плюс, может быть, Южный берег — Алушта и Ялта», — полагает Коваленко.

Тем более что юго-восточный Крым способен предложить те же развлечения, что и западный. Тут и античные памятники — Пантикапей (Керчь) и Феодосия, и Средневековье — генуэзские крепости той же Феодосии и Судака, литературно-артистический Коктебель, прогулки по Карадагу и окрестностям Нового Света. Достаточно на юго-востоке полуострова и эногастрономических объектов — больших винзаводов и маленьких «гаражных» виноделен, а также ресторанчиков и кафе с традиционной крымской кухней.

Вадим Волченко также отметил, что в последние годы восточный Крым быстро становится новым магнитом для туристов, это связано с развитием в Капсельской бухте арт-кластера «Таврида» и прилегающих территорий.

Туризм патриотический и геополитический

Севастополь тоже не останется без туристов, особенно учитывая, что майские праздники завершаются Днем Победы. Встречать его в Крыму лучше всего в одном из двух городов-героев — Керчи или Севастополе. Там же находятся главные военные музеи и мемориалы региона. В Керчи это Аджимушкайские каменоломни, Музей истории Керченско-Эльтигенского десанта и мемориал на горе Митридат. В Севастополе — мемориал и диорама на Сапун-горе, Малахов курган, 35-я береговая батарея, музей Черноморского флота.

Историю Крымской войны тоже лучше всего изучать, гуляя по площадям и улицам Севастополя, которые носят имена ее героев — адмиралов Нахимова, Корнилова, Истомина, генерала Тотлебена, матроса Кошки, сестры милосердия Даши Севастопольской.

Под сенью девушек в цвету

Более шестидесяти санаториев полуострова работают круглогодично, и почти каждый из них — отличный вариант спокойного отдыха, оздоровления и лечения.

Хоть отбавляй и возможностей для активного отдыха. Из новинок — открытый при грантовой поддержке национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» большой скалолазный маршрут «Мир — Турецкий грот» в Бахчисарайском районе. «Пройти маршрут могут практически все. К нам приезжают семьи с детьми от пяти лет — при помощи родителей маршрут для них также доступен», — рассказал вице-президент Молодежной федерации скалолазания Крыма Сергей Черевко.

Никуда не делась и «классика» — восхождения на Демерджи и Чатырдаг или походы по популярным крымским туристическим тропам — Боткинской, Таракташской, Царской, Кореизской, Большой севастопольской или по тропе Голицына.