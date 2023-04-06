Будут ли разводить мосты Петербурга специально для туристов

В ночь на 10 апреля в Северной столице откроют навигацию и снова начнут разводить мосты. Это эффектное зрелище давно стало одной из визитных карточек города. Но в последнее время в Петербург стало заходить меньше судов, поэтому переправы разводят реже - к неудовольствию туристов. При этом программы популярных ночных прогулок на речных "трамвайчиках" посвящены именно разведенным мостам.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Если в навигацию 2018 года в город на Неве зашло 3160 судов, то в прошлогоднюю - всего 1565. Такие данные привел директор петербургского ГБУ "Мостотрест" Андрей Кочин на пресс-конференции в "Интерфаксе". Число судозаходов начало уменьшаться в связи с пандемией, а затем сокращение продолжилось за счет танкерного флота, когда порт Усть-Луга перешел на доставку нефтепродуктов по трубопроводам.

Видео дня

"Разводка мостов производится по заявке. Если ее нет - мы их не разводим. Но постоянно появляются вопросы, а гости города порой даже высказывают претензии: мы специально приехали посмотреть на разводку мостов, а их не развели! Технически мы готовы это делать в любое время суток - при наличии заявки. Но надо понимать, что мосты все-таки являются важными транспортными артериями Петербурга, и даже в ночное время их разведение выводит город из равновесия", - пояснил руководитель "Мостотреста".

Из-за сокращения судозаходов увеличилось число дней, когда мосты не разводят вообще. Чтобы не сорвать прогулку и не оставить клиентов без приятных воспоминаний, судоходные компании порой специально брали теплоход с лоцманом и подавали заявку на разведение переправ. Год назад турбизнес города также предложил разводить хотя бы три самых красивых моста - Дворцовый, Троицкий и Большеохтинский - специально для туристов, даже если нет заявок. Но эта идея не нашла поддержки, так что теперь вся надежда только на то, что трафик судов не продолжит уменьшаться. Ожидается, что грузовые перевозки останутся на уровне прошлого года, а пассажирские могут даже подрасти - такой прогноз дал начальник службы регулирования движения судов ФБУ "Администрация Волго-Балт" Алексей Сидоров.

Тем временем все петербургские мосты подготовили к началу навигации: отрегулировали системы, при необходимости обновили оборудование. К примеру, на Дворцовом заменили силовой кабель, на мосту Александра Невского - электродвигатели, а на Володарском отремонтировали так называемую систему успокоителей, чтобы не было деформаций от раскачивания при разведении. Для приведения мостов в порядок в марте и апреле провели 60 технологических разводок.

"Это необходимо для очистки тех элементов и зон, которые невозможно обработать в наведенном положении. Дело в том, что зимой туда попадают песок и солевые отложения, которые переносят автомобили. Мы приподнимаем пролеты, очищаем замковые устройства, проверяем гидравлические системы на герметичность", - рассказал Андрей Кочин.

Переправы подготовились и к главным городским праздникам с их участием - "Алым парусам" и Дню военно-морского флота. Для этого на мостах покрасили элементы, которые видны в разведенном состоянии.

В перечень маршрутов водного транспорта на предстоящую навигацию внесено уже 15 маршрутов, отметила директор петербургского ГКУ "Агентство внешнего транспорта" Александра Бахмутская. Но этот список будет пополняться, в том числе и во время навигации. В число популярных речных программ вошли маршруты, работающие по системе "hop on - hop off", - они позволяют неоднократно входить и выходить на любой остановке, что особенно удобно для туристов.

Справка "РГ"

В Северной столице насчитывается 18 разводных мостов, из которых регулярно разводятся 12: мост Александра Невского, Биржевой, Благовещенский, Большеохтинский, Володарский, Гренадерский, Дворцовый, Кантемировский, Литейный, Сампсониевский, Троицкий и Тучков.