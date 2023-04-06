Часть Курортного парка восстановят в Железноводске

"Проектируемая площадь находится в непосредственной близости к парку, но при этом имеет неприглядный вид. Например, Лермонтовский сквер, каменная лестница, которая ведет от улицы Семашко до улицы Калинина, требуют ремонта на протяжении многих лет. Благодаря программе по развитию Курортного парка, уверен, удастся реализовать все наши идеи и обновленные территории будут радовать и железноводчан и наших отдающих. Также у нас появятся новые терренкуры", - рассказал глава Железноводска.