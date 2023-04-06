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Часть Курортного парка восстановят в Железноводске

Новый проект Курортного парка готовят в Железноводске Ставропольского края. В течение нескольких лет планируется полностью восстановить заброшенные терренкуры, на работы направят около 800 млн рублей, сообщил ТАСС в четверг глава курорта Евгений Бакулин.

Часть Курортного парка восстановят в Железноводске
© Wikimedia Commons

"Мы подняли исторические документы, нашли забытые терренкуры, по которым раньше свободно гуляли, и в планах все это вернуть для нашего будущего поколения. Сейчас готовим новый проект Курортного парка", - сказал Бакулин.

По его словам, в текущем году запланированы проектные работы, в 2024 году - документы будут поданы на финансирование. Ориентировочный срок работ - 2025-2026 годы, а предварительная смета оценивается в 800 млн рублей.

"Проектируемая площадь находится в непосредственной близости к парку, но при этом имеет неприглядный вид. Например, Лермонтовский сквер, каменная лестница, которая ведет от улицы Семашко до улицы Калинина, требуют ремонта на протяжении многих лет. Благодаря программе по развитию Курортного парка, уверен, удастся реализовать все наши идеи и обновленные территории будут радовать и железноводчан и наших отдающих. Также у нас появятся новые терренкуры", - рассказал глава Железноводска.

Он добавил, что все объекты, которые позволят расширить площадь для отдыха жителей и гостей курорта, проектируются с учетом требований доступной среды для маломобильных групп населения.

Железноводский курортный парк был открыт в 1825 году.

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