В РЖД объявили о запуске дополнительных поездов на южные курорты

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) объявили о запуске более 1,5 тысячи дополнительных пассажирских поездов на самых востребованных направлениях на лето. Информация об этом появилась на сайте перевозчика.

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Так, составы соединят крупные города России с Анапой, Адлером, Новороссийском, Кисловодском и другими курортами. Также дополнительные поезда будут предусмотрены и на других популярных направлениях, например, Москва — Казань, Москва — Саратов и Санкт-Петербург — Киров.

«Во время летней перевозочной кампании в составы поездов будет включено около 14,8 тысячи вагонов, — говорится в сообщении холдинга. — В случае необходимости в существующие схемы поездов будут включаться дополнительные вагоны, при резком увеличении спроса — назначаться еще поезда». Всего РЖД планирует перевезти в летний период свыше 50 миллионов пассажиров, 11 из которых — в южных направлениях.