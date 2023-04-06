Курорт в Краснодарском крае с проживанием за 700 руб. в сутки

Эксперты нашли самые бюджетные отели в Краснодарском крае и Крыму. Подробности сообщает сервис бронирований Tvil.ru.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Поселок Дедеркой, Краснодарский край с ценой 700 рублей сутки занял первую строчку в рейтинге самых бюджетных», – говорится в сообщении.

Чуть дороже стоит аренда в Николаевке (Крым) – 1000 рублей. В Топ-5 бюджетных мест для отдыха вошли также Кучугуры в Краснодарском крае и село Курортное в Крыму – 1300-1400 рублей за сутки. Также тем, кто желает сэкономить советуют обратить внимание на Приморско-Ахтарск и Сириус, цены в этих кубанских городах не выше 1944 рублей.

Эксперты уточняют, что информация актуальна для бронирования на майские праздники. Летом она может измениться. Интересно, что в городах, которые не считаются туристическими и находятся далеко от гор и моря, цены на отели дороже – 1125 рублей, например, стоит ночь в самом бюджетном отеле Барнаула, соообщают аналитики.