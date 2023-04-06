В Волгоградской области увеличился турпоток

С начала текущего года свыше 220 тысяч туристов посетили регион, что больше прошлогоднего показателя на 32%.
Как сообщает комитет экономической политики и развития региона, в новогодние праздники было зафиксировано первое увеличение турпотока – тогда область посетили свыше 24 тыс. туристов.
Во время празднования 80-летия Сталинградской Победы участие в различных мероприятиях приняли более 500 тыс. человек, среди которых жители России, ближнего и дальнего зарубежья. Туристы увидели праздничный парад, посетили культурные учреждения, а также стали очевидцами проекта «Мост Памяти», спектакля «Живые и мертвые» и многое другое.
Сейчас Волгоградская область снова готовится к активному туристическому сезону. Например, в музее-заповеднике «Старая Сарепта» разрабатываются новые экскурсионные программы».
Напомним, в Волгоградской области продолжается работа по формированию комфортной городской среды и модернизации инфраструктуры. Так, улучшаются транспортные объекты, благоустраиваются общественные территории, реализуются туристические проекты. Глава региона Андрей Бочаров обозначил туристическую отрасль как одну из перспективных точек развития экономики области.