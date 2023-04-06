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27 минут назад

Туристам запретили многодневные походы в нацпарке Челябинской области

РИА "ФедералПресс"

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области запретили многодневные походы из-за риска лесных пожаров. Походы на один день по-прежнему разрешены, но с небольшими ограничениями.

Туристам запретили многодневные походы в нацпарке Челябинской области
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Из-за сухой и необычно теплой для апреля погоды на территории Катав-Ивановского района введен особый противопожарный режим», сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе нацпарка «Зигальга».

Руководство нацпарка отмечает, что ходить в однодневные походы можно только по маркированным тропам. также разрешается даже разводить костры, но только на специально оборудованных площадках.

В Катав-Ивановском районе был введен особый противопожарный режим, а с 1 апреля в регионе объявлено начало пожароопасного сезона.

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