Туристам запретили многодневные походы в нацпарке Челябинской области

В национальном парке «Зигальга» в Челябинской области запретили многодневные походы из-за риска лесных пожаров. Походы на один день по-прежнему разрешены, но с небольшими ограничениями.

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«Из-за сухой и необычно теплой для апреля погоды на территории Катав-Ивановского района введен особый противопожарный режим», сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе нацпарка «Зигальга».

Руководство нацпарка отмечает, что ходить в однодневные походы можно только по маркированным тропам. также разрешается даже разводить костры, но только на специально оборудованных площадках.